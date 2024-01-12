В выходные 13-14 января в Московском регионе будет «очень морозно», по области — до минус 28 градусов, рассказал RTVI ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. Он также дал прогноз на начало новой рабочей недели.

Синоптик напомнил, что Новый год начался с «обвала холода», когда в ночь на 1 января температура резко упала с нуля до -15, а период каникул с 1 по 8 января «оказался самым морозным за последние 36 лет».

«В предстоящие выходные, на старый Новый год, в Москве снова будет очень морозно. В ночные часы температура будет понижаться до -22… -24, по области до -28 градусов. Дневные значения прогнозируются около -15. Среднесуточная температура вновь окажется на 14-16 градусов ниже средних многолетних значений, и такая погода считается очень холодной», — сообщил Леонид Старков.

Он отметил, что, по сравнению с пятницей, 12 января, характер морозной погоды в выходные изменится.

«Погода станет малооблачной. Ветер, который в последние сутки усиливался до 15-18 м/с и и поднимал метель, ослабеет до переменного, слабого. Ну и атмосферное давление подрастет. Выходные будут и солнечные, но бесснежные», — сказал метеоролог.

По его словам, с начала новой недели москвичей и жителей области ждет потепление, погода будет возвращаться к норме. «Постепенно температура вновь повысится до слабоотрицательных значений», — заключил Старков.