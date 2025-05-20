Издание Sport24 выяснило, кто из членов FIFA выступает против возвращения российских футболистов к международным матчам. Тему возвращения сборной России на международные турниры обсуждали 15 мая на последнем конгрессе ассоциации в парагвайском Асуньоне, но только в кулуарах. В официальной повестке вопрос не поднимался.

Несколько стран по-прежнему категорически настроены против допуска российских команд.

Так позицию против возвращения России занимают Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, Япония и прибалтийские стран. Эти федерации уверены, что возвращение России в настоящее время будет поспешным и неправильным. Они намерены продвигать такую позицию до конца

В то же время, как отмечает Sport24, страны Южной Америки демонстрируют более лояльное отношение и выступают за возможность возвращения российского футбола на международную арену.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в играх после начала СВО, с февраля 2022 года. Позиция УЕФА в том, чтобы не отменять запрет до конца боевых действий на Украине.

В начале мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал положение российской сборной несправедливым.

Издание «РБК Спорт» обратилось за комментарием в РФС.