Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей, передает корреспондент RTVI.

МРОТ будет повышен до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, сказал замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин на заседании нижней палаты парламента. Сейчас минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 19 242 рубля.

Повышение МРОТ затронет порядка 4,2 млн работающих граждан, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

«С учетом прогнозируемого индекса потребительских цен такое повышение вполне себе доступно для работодателей», — сказал Платыгин.

В законопроекте заложены дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2025 году (к предыдущему году) в размере 140,4 млрд рублей, следует из документов.

При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему России в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и НДФЛ, отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу.

МРОТ в целом увязывается с выплатами по беременности и родам, по нетрудоспособности и некоторых других.

Поэтапное ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных указом президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что, согласно планам властей, «к 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тыс. рублей».

Вместе с тем в Госдуме настаивают на еще большем увеличении МРОТ. Сейчас его повышение происходит только на 16,6%, отметил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.