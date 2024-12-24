В минувшие выходные по России прокатилась волна поджогов и подрывов с помощью фейерверков и петард. Целями поджигателей стали торговые центры, МФЦ, отделения «Почты России», военкоматы и банкоматы, а также полицейские участки и автомобили сотрудников госорганов. По данным ТАСС, только за 21 декабря в Москве и области совершено более 10 поджогов. Агентство уточнило, что среди задержанных «много пожилых людей», все они якобы действовали по заданию телефонных мошенников «из недружественных стран». Очередной случай произошел вечером 24 декабря — пожилая женщина подорвала петарду в торговом центре в подмосковном Серпухове. Управление МВД по Московской области заявило, что пенсионерка действовала по указанию мошенников. О том, какие сроки грозят поджигателям и подрывникам, — в материале RTVI.

Поджоги в Москве и Подмосковье

Первые сообщения о поджогах и взрывах появились вечером в пятницу, 20 декабря — полиция задержала мужчину, взорвавшего неизвестный предмет в отделении банка в районе Южного Тушино. На следующий день — 21 декабря — 70-летняя посетительница торгового центра «Форт» в районе Отрадного по указанию неизвестных взорвала петарду. Как пишет телеграм-канал Shot, женщину якобы обманули «украинские мошенники», которым она перевела 120 тысяч рублей, а потом «попыталась их вернуть».

«Пенсионерке обещали перечислить средства обратно, если она „устроит салют“ в МФЦ», — говорится в сообщении.

Почти в то же время взрыв раздался в торговом центре «Гелиос» в подмосковном Королеве. По данным ГУ МВД по Московской области, 63-летний мужчина «по указанию злоумышленников с Украины» взорвал петарду в торговом центре. В результате взрыва были разбиты стекла, загорелся потолок, люди в панике покинули здание, сообщает Baza. После этого мужчина попытался совершить подрыв в Костинском отделе полиции, но его задержали.

63-летний мужчина взорвал петарды в отделении МФЦ в Королеве
Shot / Telegram

Еще один взрыв произошел в подмосковных Химках в отделении «Почты России». По данным ГУ МВД по Московской области, подозреваемой в подрыве оказалась 70-летняя пенсионерка — она была задержана и доставлена в территориальный отдел полиции.

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Поджоги в Санкт-Петербурге

Вечером 21 декабря взрыв также произошел в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным следствия, пожилая женщина вылила горючую смесь на банкоматы и подожгла ее. Это и привело к детонации. Ударная волна выбила окна в отделении банка. Поджигательницу задержали в тот же день. 22 декабря ей предъявили обвинение по ст. 205 ч.1 УК России (совершение террористического акта), заключив под стражу до 20 февраля 2025 года. Свою вину петербурженка признала частично.

Последствия взрыва в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге
Пресс-служба Красногвардейского района

В тот же день сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали двух пенсионерок, подозреваемых в попытке поджога полицейского «УАЗа» на улице Есенина в Выборгском районе. По данным следствия, пенсионерки действовали «по указанию неизвестных, которые в телефонном разговоре склонили их к совершению преступления». Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч.1 УК России (совершение террористического акта).

Похожие инциденты произошли также в Ломоносовском, Адмиралтейском и Кингисеппском районах Ленобласти. Эпидемия поджогов коснулась и других регионах России. Так в Тюменской области трое неизвестных подожгли снегоуборочную железнодорожную машину. А в Анапе 59-летняя женщина с канистрой бензина запустила в воздух фейерверк, а потом попыталась поджечь банкомат, сообщили в МВД. Ей «помешали бдительные горожане, которые удерживали ее до приезда сотрудников полиции и Росгвардии», уточнили в ведомстве. По данным ведомства, женщина «действовала по указанию третьих лиц, которые все это время вели с ней разговор по телефону». В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Что ждет поджигателей

Адвокат Сергей Афанасьев в разговоре с RTVI заявил, что большинству задержанных могут обвинить в умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК России), по которой им может грозить до пяти лет лишения свободы.

По статье о совершении террористического акта (ст. 205 ч.1 УК РФ) уголовных дел, по словам адвоката, будет возбуждено меньше.

«Мы до конца не знаем, как эти люди рассказывали [cледственным органам] о произошедшем. Может быть женщина [которой вменили статью о терроризме] говорила, что хотела Украине помочь», — сказал адвокат.

«Тут другой логичный вопрос надо ставить. Люди же пошли поджигать из-за того, что их ввели в заблуждение. Они, строго говоря, не понимали, что им делать. <…> Наверное в каких-то случаях можно провести экспертизу, если человек пожилой и не очень адекватный в силу старости даже», — заключил Афанасьев.