В минувшие выходные по России прокатилась волна поджогов и подрывов с помощью фейерверков и петард. Целями поджигателей стали торговые центры, МФЦ, отделения «Почты России», военкоматы и банкоматы, а также полицейские участки и автомобили сотрудников госорганов. По данным ТАСС, только за 21 декабря в Москве и области совершено более 10 поджогов. Агентство уточнило, что среди задержанных «много пожилых людей», все они якобы действовали по заданию телефонных мошенников «из недружественных стран». Очередной случай произошел вечером 24 декабря — пожилая женщина подорвала петарду в торговом центре в подмосковном Серпухове. Управление МВД по Московской области заявило, что пенсионерка действовала по указанию мошенников. О том, какие сроки грозят поджигателям и подрывникам, — в материале RTVI.

Поджоги в Москве и Подмосковье

Первые сообщения о поджогах и взрывах появились вечером в пятницу, 20 декабря — полиция задержала мужчину, взорвавшего неизвестный предмет в отделении банка в районе Южного Тушино. На следующий день — 21 декабря — 70-летняя посетительница торгового центра «Форт» в районе Отрадного по указанию неизвестных взорвала петарду. Как пишет телеграм-канал Shot, женщину якобы обманули «украинские мошенники», которым она перевела 120 тысяч рублей, а потом «попыталась их вернуть».

«Пенсионерке обещали перечислить средства обратно, если она „устроит салют“ в МФЦ», — говорится в сообщении.

Почти в то же время взрыв раздался в торговом центре «Гелиос» в подмосковном Королеве. По данным ГУ МВД по Московской области, 63-летний мужчина «по указанию злоумышленников с Украины» взорвал петарду в торговом центре. В результате взрыва были разбиты стекла, загорелся потолок, люди в панике покинули здание, сообщает Baza. После этого мужчина попытался совершить подрыв в Костинском отделе полиции, но его задержали.

Еще один взрыв произошел в подмосковных Химках в отделении «Почты России». По данным ГУ МВД по Московской области, подозреваемой в подрыве оказалась 70-летняя пенсионерка — она была задержана и доставлена в территориальный отдел полиции.

Поджоги в Санкт-Петербурге

Вечером 21 декабря взрыв также произошел в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным следствия, пожилая женщина вылила горючую смесь на банкоматы и подожгла ее. Это и привело к детонации. Ударная волна выбила окна в отделении банка. Поджигательницу задержали в тот же день. 22 декабря ей предъявили обвинение по ст. 205 ч.1 УК России (совершение террористического акта), заключив под стражу до 20 февраля 2025 года. Свою вину петербурженка признала частично.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали двух пенсионерок, подозреваемых в попытке поджога полицейского «УАЗа» на улице Есенина в Выборгском районе. По данным следствия, пенсионерки действовали «по указанию неизвестных, которые в телефонном разговоре склонили их к совершению преступления». Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч.1 УК России (совершение террористического акта).

Похожие инциденты произошли также в Ломоносовском, Адмиралтейском и Кингисеппском районах Ленобласти. Эпидемия поджогов коснулась и других регионах России. Так в Тюменской области трое неизвестных подожгли снегоуборочную железнодорожную машину. А в Анапе 59-летняя женщина с канистрой бензина запустила в воздух фейерверк, а потом попыталась поджечь банкомат, сообщили в МВД. Ей «помешали бдительные горожане, которые удерживали ее до приезда сотрудников полиции и Росгвардии», уточнили в ведомстве. По данным ведомства, женщина «действовала по указанию третьих лиц, которые все это время вели с ней разговор по телефону». В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Что ждет поджигателей

Адвокат Сергей Афанасьев в разговоре с RTVI заявил, что большинству задержанных могут обвинить в умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК России), по которой им может грозить до пяти лет лишения свободы.

По статье о совершении террористического акта (ст. 205 ч.1 УК РФ) уголовных дел, по словам адвоката, будет возбуждено меньше.

«Мы до конца не знаем, как эти люди рассказывали [cледственным органам] о произошедшем. Может быть женщина [которой вменили статью о терроризме] говорила, что хотела Украине помочь», — сказал адвокат.

«Тут другой логичный вопрос надо ставить. Люди же пошли поджигать из-за того, что их ввели в заблуждение. Они, строго говоря, не понимали, что им делать. <…> Наверное в каких-то случаях можно провести экспертизу, если человек пожилой и не очень адекватный в силу старости даже», — заключил Афанасьев.