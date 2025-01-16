Идея запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним является «идиотизмом», заявил RTVI президент Московской областной физкультурно-спортивной организации «Стрелковое общество им. С.И. Мосина» Глеб Обуховский. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил, что подростки могут купить пневматику мощностью до 3 Дж, и нужно это ограничить ради безопасности детей.

«Оружие менее 3 Дж в принципе не несет никакой опасности, поэтому такой запрет — это идиотизм. Как обычно, изображение бурной деятельности. Какие последствия? Самые простые — дети до 18 лет не смогут приобщиться к стрельбе. Соответственно, старше 18 лет они в первый раз возьмут в руки оружие — может быть, даже уже в армии. И какой с них толк, если у них нет даже никаких начальных представлений о стрельбе?» — рассуждает Обуховский.

Ранее депутат Гусев предложил продавать пневматическое оружие в России с 18-летнего возраста, чтобы «избежать опасных ситуаций и защитить детей от травм». По его словам, сейчас подростки могут приобрести пневматику с мощностью до 3 Дж.

«Мы видим, как безответственное использование пневматического оружия подростками приводит к трагическим последствиям. Это абсолютно недопустимо. Установление возрастного ограничения на покупку любого пневматического оружия — необходимая мера для предотвращения несчастных случаев», — заявил он журналистам.

Парламентарий добавил, что в последнее время подростки все чаще ранят друг друга, используя пневматику. Гусев напомнил о недавнем случае в рязанской школе №47, где восьмиклассник на перемене случайно выстрелил в голову другому мальчику из «игрушечного пластикового пистолета».

Еще один инцидент произошел с 15-летним жителем подмосковной деревни Пуршево, который нечаянно ранил себя в висок из пневматического пистолета.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил RTVI, что на маркетплейсах надо ввести проверку возраста пользователей через «Госуслуги» — чтобы подростки не могли купить товары для взрослых, пневматическое и холодное оружие.

В декабре 2024 года Генпрокуратура России сообщила, что по ее предложению Минпромторг запретил маркетплейсам продавать подросткам оружие, в том числе пневматическое, мощностью от 0,5 до 3 Дж.

По закону пневматическое оружие делится на несколько типов в зависимости от дульной энергии — до 3 Дж (пистолеты), до 7,5 Дж (спортивные и охотничьи ружья), до 25 Дж и свыше 25 Дж.

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что такое оружие недоступно к продаже несовершеннолетним и на интернет-платформе маркетплейса имеет маркировку 18+. Схожие меры предпринял и Ozon, запретив продажу несовершеннолетним пневматики мощностью выше 0,5 Дж.