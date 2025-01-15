Идея ввести проверку возраста покупателей на маркетплейсах при продаже товаров из категории 18+ является правильной, заявили RTVI депутаты Госдумы Виталий Милонов и Сергей Леонов. Но эту позицию разделяют не все: их коллега Станислав Наумов считает, что инициатива надуманная, а для защиты несовершеннолетних нужен диалог внутри семьи.

О каких ограничениях идет речь

В декабре 2024 года первый замглавы комитета Совфеда по госстроительству Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с предложением проверять через «Госуслуги» возраст пользователей при просмотре и покупке товаров для взрослых.

По словам Шейкина, эта проблема широко обсуждается родителями и «выходит далеко за рамки простого “разврата”». В частности, сообщил сенатор, реклама товаров для взрослых зачастую «содержит изображение или описание сексуального насилия, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Роскомнадзор ответил, что готов рассмотреть инициативу, если она будет ему передана в установленном порядке. В ведомстве напомнили, что действующее законодательство и так позволяет использовать «системы авторизации в случае принятия решения о необходимости введения возрастных ограничений».

Как на это отреагировали в Госдуме

Виталий Милонов заявил RTVI, что проверки возраста на маркетплейсах должны затронуть не только секс-игрушки, но и «табачную продукцию, вейпы и так далее».

«Можно использовать некий цифровой сертификат, QR-код, чтобы его предъявитель быстро подтверждал свой возраст. У всех нас есть “Госуслуги”. Необходимо, чтобы Минцифры разработало приложение, в котором QR-код наших документов на “Госуслугах” считывался бы и идентифицировал человека», — сказал парламентарий.

Идею дополнительных ограничений поддержал и глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он заявил RTVI, что проверку возраста через «Госуслуги» надо вводить, потому что есть разные категории товаров, которые детям не продают.

«Например, “воздушки”, [которые] пульками стреляют, холодное оружие, ножи продают на маркетплейсах. Подтверждать свой возраст не обязательно в электронном виде — можно и на выдаче, показав паспорт. <…> Но опять же, товары там зашифрованы, может быть, какая-то условная метка должна быть на номере товара — знак, что товар только для взрослых», — уточнил депутат.

На вопрос, есть ли смысл в таких мерах, когда часть подростков занимается сексом, Леонов ответил, что «государство, к сожалению, не может решить, когда кому вступать в половую жизнь».

«Это вопрос воспитания и определенного социального склада. А кому что продавать, государство имеет возможность регулировать», — добавил парламентарий.

Иную позицию высказал замглавы фракции ЛДПР депутат Госдумы Станислав Наумов. В беседе с RTVI он назвал предложение Шейкина «очередной надуманной инициативой», которая ухудшает условия ведения бизнеса и создает дополнительные требования.

Депутат подчеркнул, что есть «другие приоритеты, на которые можно направить законотворческий интеллект». По его мнению, в таких вопросах следует больше внимания уделять профилактике и просвещению граждан.