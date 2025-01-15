Роскомнадзор (РКН) рассмотрит законодательные предложения, которые обязывают маркетплейсы проверять возраст покупателей перед показом или продажей им товаров с маркировкой 18+. Ранее с такой инициативой выступил сенатор Артем Шейкин.

«Выражаем готовность рассмотреть соответствующие законодательные инициативы при их поступлении в адрес Роскомнадзора в установленном порядке», — говорится в ответе ведомства на запрос сенатора (цитата по «Прайм»).

В РКН уточнили, что изучат инициативу в целях:

— минимизации угрозы случайного или несанкционированного доступа к материалам и товарам связанным с интимной тематикой на маркетплейсах,

— повышения уровня защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Замглавы РКН Милош Вагнер напомнил, что действующее законодательство предполагает возможность использования «систем авторизации в случае принятия решения о необходимости введения возрастных ограничений».

Артем Шейкин направил свое обращение в РКН в декабре 2024 года. Он объяснял, что проблема продажи детям товаров для взрослых все чаще поднимается в родительской среде. По словам сенатора, родителей беспокоит тот факт, что доступ к продукции с интимной тематикой предоставляется через простое подтверждение возраста — без полноценной верификации личности.

При этом часть рекламных картинок товаров из категории 18+ могут содержать «изображение или описание сексуального насилия, пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, оправдания противоправного поведения», отмечал Шейкин.

«Считаю, что текущий подход к модерации контента на маркетплейсах является недостаточным и требует существенного усиления. Проблема выходит далеко за рамки простого «разврата» — это вопрос безопасности и защиты наших детей от информации, не соответствующей их возрасту и способной нанести им серьёзный психологический вред», — говорил он.

По мнению сенатора, «Госуслуги» смогут обеспечить возможность проверки возраста покупателей, которым маркетплейсы могут открывать легальный доступ к таким разделам продажи товаров 18+. Это исключит доступ к данной информации несовершеннолетних, считает Шейкин.