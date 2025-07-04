Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных запретил гражданам нырять в море в водолазных костюмах. Запрет начал действовать с 4 июля.

«Данным правовым актом установлен круглосуточный запрет на погружение физических лиц с использованием водолазных дыхательных аппаратов в территориальном море Российской Федерации», — говорится на сайте правительства региона.

Интернет-издание «Русский запад» пишет, что указ должен помешать нелегальной добыче янтаря в Балтийском море, отмечая при этом, что формально он с ней не связан.

В мае 2023 года действующий на тот момент глава Калининградской области Антон Алиханов запретил физлицам находиться в Балтийском море в водолазных костюмах и на маломерных судах. Эта мера касалась только ночного времени суток.

Ограничения затрагивали акватории внешнего и внутреннего рейдов Главной военно-морской базы Балтийска.

Запрет будет действовать до снятия режима уровня базовой готовности, введенного указом президента России 19 октября 2022 года.