Пока Калининградская область не сможет сама себя обеспечивать овощами, в том числе картофелем, вывоз продуктов за пределы региона будет запрещен. Об этом 27 мая заявил губернатор области Алексей Беспрозванных в ходе заседания регионального правительства.

Беспрозванных уточнил, что приоритет в поддержке сельхозпроизводителей должен отдаваться проектам по обеспечению региона овощами. По его словам, сейчас дефицитную картошку приходится доставлять извне, но уже по более высокой цене. Причем ввозиться могут те же калининградские овощи, предположил губернатор. Стоимость в таких случаях повышается из-за расходов на логистику.

«У нас часть картофеля, небольшая, но вывозится. Пока мы сами не обеспечиваемся, не нужно больше вывозить картофель из нашего региона», — подчеркнул глава Калининградской области.

В конце апреля издание «Клопс» писало, что в Калининградской области резко подорожал картофель — цена выросла с 53 рублей до рекордных 99,99. Местные жители предположили, что стоимость могла возрасти из-за того, что овощи отправили на продажу.

Министерство сельского хозяйства, комментируя подобные замечания, отмечало, что продавцы устанавливают цены самостоятельно, исходя из закупочной стоимости, логистики, сезонности и спроса. В ведомстве отчитались, что в 2024 году в регионе собрали 149 тыс. тонн картофеля, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом лишь 5% урожая было вывезено за пределы области, а спрос внутри региона вырос — калининградцы стали меньше сажать картофель на дачах.

«Также из региона вывозили семенной материал для посадки картофеля. В отношении роста цен отметим, что традиционно весной, когда запасы овощей сокращаются, а затраты на их хранение в овощехранилищах увеличиваются, растут и цены в розницу. С появлением нового урожая стоимость картофеля снизится», — объясняли в Минсельхозе.

В 2025 году под картофель отведут дополнительно 400 гектаров — общая площадь достигнет 4 тыс. гектаров. На данный момент уже засеяно около 50% площадей, отметили в Минсельхозе. Кроме того, в мае власти объявили конкурс на предоставление субсидий на создание и модернизацию картофельных хранилищ. Это позволит в будущем более гибко регулировать цены и сохранить доступность продукта для населения, указывает ведомство.

После заявления регионального Минсельхоза партия «Коммунисты России» предложила запретить вывоз картофеля из Калининградской области, если его не хватает для собственного потребления.