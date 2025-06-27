В случае необходимости российская армия нанесет удары по размещенным в Эстонии британским истребителям F-35 с ядерным оружием на борту. Об этом Инфо24 заявил обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур ранее сообщил о готовности разместить у себя закупленные Великобританией американские истребители F-35A. По словам министра, Таллин не будет возражать, если часть самолетов будет нести ядерное оружие.

«Как только эти самолеты появятся на определенном эстонском аэродроме, они, конечно, будут внесены в план боевого применения Вооруженных сил Российской Федерации», — считает Баранец.

Он пояснил, что в Генштабе все это «обведут красным, либо черным, либо синим кружком», что будет означать категорию скорости поражения цели в случае военного столкновения.

«Скорее всего, красным, поэтому мы сразу нанесем удар, чтобы лишить эстонцев этой прелести», — отметил полковник в отставке.

Кроме того, обозреватель заявил, что развертывание в Эстонии истребителей F-35 с ядерным оружием бессмысленно. Баранец пояснил, что размещение ударных систем Североатлантического альянса у российских границ значительно упрощает задачу для ВС РФ, позволяя молниеносно атаковать вооружение НАТО.

«Эстонцы и их тупые генералы не понимают, что чем ближе они размещают вооружение к российским границам, тем легче нам удастся их поразить», — сказал эксперт

По словам Бараца, эстонцы «суются нам под дверь».

«Они даже кальсоны не успеют надеть, когда к ним прилетит «Орешник», «Кинжал» или «Калибр». Я думаю, что в заявлении Певкура больше брехливого популизма, чем военного смысла», — сказал полковник.

Он также добавил, что карликовая Эстония продолжает «прятаться под юбку НАТО, но мы и там ее достанем, если она вздумает быть агрессором против России».

Президент России Владимир Путин 19 июня заявил, что Москва не воспринимает наращивание военного потенциала Североатлантического альянса как угрозу, так как обладает всем необходимым для обеспечения своей безопасности. По его словам, заявления о якобы планах России напасть на НАТО являются «невероятной ложью», в которую пытаются заставить поверить население западных стран.

В марте главы Минобороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с совместным заявлением, в котором призывали пересмотреть участие в Оттавской конвенции. Как сообщали в пресс-службе эстонского министерства обороны, после ратификации соглашения ситуация в регионе «ухудшилась», от России и Беларуси якобы стала исходить военная угроза, в связи с чем восточный фланг НАТО нуждается в усилении «обороноспособности».