На предприятиях КАМАЗа в Набережных Челнах введен временный запрет для сотрудников на пронос с собой заказной и магазинной еды, сообщается на сайте корпоративной газеты «Вести КАМАЗа». Такое решение объясняется необходимостью «предотвращения потенциальных угроз массового отравления с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий на фоне специальной военной операции на Украине».

Запрет введен в соответствии с «распоряжением об обеспечении биологической и химической безопасности работников», говорится в сообщении. Исключение будут составлять контейнеры с домашней пищей собственного приготовления с «домашней пищей собственного приготовления и для личного потребления».

Помимо заказной и магазинной еды, запрет также касается промтоваров, «кроме тех, которые требуются для исполнения служебных обязанностей».

Об отмене запрета «будет объявлено отдельным распоряжением».

В пресс-службе ПАО «КАМАЗ» отметили, что публикация о запрете проноса магазинной и заказной продукции на предприятия компании вызвала «большой ажиотаж» в социальных сетях и СМИ.

«Читатели сильно переживали, что работникам теперь будет труднее обеспечить себя горячим питанием», — говорится в сообщении.

В компании указали, что сотрудники предприятий КАМАЗа имеют право брать с собой в домашнем контейнере питание, приготовленное «только дома».

«Со своей стороны хотим отметить, что это новшество, связанное с обеспечением безопасности персонала, коснется менее 11% сотрудников компании», — заверили в пресс-службе.

Остальные 89% «камазовцев» питаются в корпоративных столовых и буфетах, отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что КАМАЗ выплачивает всем сотрудникам компенсацию за питание.