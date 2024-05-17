Камбоджа депортировала в Россию Сергея Волкова, который обвиняется в хищении более 19 млн руб., выделенных Минкультом на реставрационные работы в Соловецком монастыре. Об этом сообщила официальный представитель МВД Елена Волк.

Волков обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В январе 2020 года он был объявлен в международный розыск. Теперь же он передан российским полицейским для доставки в Москву из аэропорта города Пномпень в Камбодже.

По версии следствия, Волков руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой был заключен госконтракт по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого архипелага — при помощи своей компании он и еще несколько его сообщников похитили выделенные Минкультом бюджетные деньги.

«Участники организованной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Министерство культуры Российской Федерации, в результате чего государству нанесен ущерб в размере более 19 млн рублей», — сказала Волк.

Реставрация Соловецкого монастыря началась в 2012 году. Планировалось, что работы будут полностью завершены к 2020 году. Всего на реконструкцию 70 объектов на архипелаге из бюджета было выделено около 6 млрд руб, пишет «Коммерсантъ». К 2017 году из этой суммы освоили почти половину.

В 2018 году Следственный комитет завел дело о хищении средств при реконструкции Соловецкого монастыря по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами стали экс-глава департамента Минкульта Владимир Цветнов, его заместитель Павел Мосолов, а также бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева.

По версии следствия, организатором аферы были Владимир Цветнов, а также его помощник Павел Мосолов. Цветнов, заявлял СК, «влиял на позицию конкурсной комиссии, обеспечивавшей победу компаниям, которые в дальнейшем получали подряды на реставрацию объектов в Соловецком монастыре», а Мосолов — занимался фальсификацией документов для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр.

Кроме того, для хищения денежных средств чиновники привлекли гендиректора ООО «Сфера» Сергея Семикова и гендиректора ООО «Смартфинанс» Татьяну Магдееву, утверждало следствие: они занимались подделкой смет и экспертных заключений, а также обналичиванием средств и ведению бухгалтерии.

В мае 2023 года все четверо фигурантов дела были признаны виновными Мещанским судом Москвы и приговорены к срокам от двух до четырех лет лишения свободы. После этого их отпустили — назначенное наказание суд постановил считать отбытым в СИЗО и под домашним арестом.