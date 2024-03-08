Фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России. Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, его слова передает ТАСС.

Коган пояснил, что решение принято в соответствии с регламентом Минспорта России.

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами», — поделился Коган.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал 17-летнюю Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.

21 декабря 2021 года допинг-проба Валиевой показала положительный результат. В ней обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Результат теста стал известен только в феврале 2022 года.

После судебных слушаний в феврале 2024 года CAS опубликовал подробную мотивировочную часть, где также говорилось, что в допинг-пробе Валиевой обнаружен не только триметазидин, но и другие вещества — экдистерон и гипоксен.

Представители фигуристки называли три версии попадания в ее организм запрещенных веществ. Согласно одной из них, триметазидин мог попасть в организм спортсменки случайно, когда дедушка Валиевой, принимавший специальные препараты, готовил ей еду. Также были озвучены версии о загрязнении медикаментов и саботаже со стороны конкурентов.

В итоге Спортивный арбитражный суд лишили фигуристку золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной. Также аннулировали ее титулы чемпионки России и Европы.

Исходя из установленного запрета, Валиева сможет вернуться к соревнованиям уже 24 декабря 2025 года.