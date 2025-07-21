Канадская энергетическая компания Central European Petroleum (CEP) обнаружила новое месторождение нефти и природного газа у побережья Польши. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на пресс-релиз компании.

Открытие было сделано на скважине Wolin East 1, которую пробурили на глубине 9,5 метров в конце февраля в Балтийском море. Она находится недалеко от портового города Свиноуйсьце на северо-западе Польши возле границы с Германией.

По оценкам компании, в месторождении может находиться 22 млн тонн нефти и 5 млрд кубометров газа товарного качества. Глава CEP Рольф Г. Скаар назвал открытие «историческим моментом» для канадской компании и польского энергетического сектора.

«Нефтегазовое месторождение Wolin East представляет собой крупнейшее месторождение традиционных углеводородов, открытое в Польше на сегодняшний день, и одно из крупнейших месторождений традиционной нефти, открытых в Европе за последнее десятилетие», — говорится в заявлении компании-оператора.

CEP работает в Польше в рамках лицензии на участок Волин площадью 593 кв. км, предоставленной министерством климата и окружающей среды республики. Общие запасы всей концессии оцениваются в более чем 33 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа товарного качества.

Central European Petroleum Ltd. — канадская компания со штаб-квартирой в Калгари, она занимается разведкой и добычей углеводородов. Контрольный пакет ее акций принадлежит норвежским бизнесменам. Поиском полезных ископаемых в Польше занимается ее дочерняя компания CEP.