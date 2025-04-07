Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»* удалили из мессенджера. Предположительно, это сделала администрация Telegram по решению суда. При попытке зайти в канал появляется надпись, что канал недоступен.

В заявлении на «резервном канале» ВЧК-ОГПУ* сказано, что, судя по всему, Telegram решил выполнить требование Генпрокуратуры и Роскомнадзора и удалить страницу за публикацию «информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России, дискредитирующую действия российских Вооруженных сил.

«Пока хочется верить, что данное мероприятие прошло без участия непосредственно самого Павла Дурова и связано с отдельными представителями его команды», — сказано в сообщении.

В июле 2024 года Минюст России признал «ВЧК-ОГПУ»* иноагентом. По данным ведомства, канал распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, а также формировал негативный образ Вооруженных сил России. Кроме того, проект распространял материалы других иностранных агентов, добавили в министерстве.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов