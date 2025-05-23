В своем первом телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином канцлер Германии Фридрих Мерц призвал его поддержать совместные усилия США и Европы по достижению прекращения огня на Украине и подчеркнул, что напрямую связывает действия России с национальной безопасностью ФРГ.

Разговор состоялся в пятницу, 23 мая, и продолжался 40 минут. Источник из числа официальных лиц в Берлине на условиях анонимности сообщил, что Мерц «ясно дал понять» своему собеседнику намерение следовать политике единого Китая, которая исключает любые силовые действия в отношении Тайваня.

Кроме того, Мерц и Си обсудили экономические отношения между Германией и КНР, подчеркнув важность «честной конкуренции и взаимности». Bloomberg напоминает, что от нового канцлера ожидают пересмотра традиционно прокитайской торговой политики и внедрения так называемой стратегии снижения рисков, направленной на повышение уровня независимости национальной экономики.

В ходе предвыборной кампании Мерц, предостерегал немецкие компании от крупных инвестиций в Китай. «Решение инвестировать в Китай — это решение с большим риском», — заявил Мерц на встрече с избирателями в январе.

В начале 2025 года он предупреждал, что в случае его прихода к власти немецкие компании, которые вкладывают деньги в Китай, будут «предоставлены сами себе» и не получат никакой помощи от правительства Германии, если окажутся в сложной экономической ситуации. Комментируя тогда это заявление, МИД КНР призыал Берлин рассматривать двусторонние торговые связи «объективно и рационально».

«Ввиду агрессивной тарифной политики Трампа в отношении ЕС Мерцу, возможно, придется пересмотреть свое давнее неприятие более тесных связей с Китаем или освоения других рынков для экспортно-зависимой немецкой экономики», — рассуждает Bloomberg.

Напомним, в 2024 году занимавший пост канцлера ФРГ Олаф Шольц побывал с визитом в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпином, попытавшись убедить того «меньше сотрудничать с Россией» и подключиться к урегулированию украинского конфликта.