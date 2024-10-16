Кандидат в президенты Молдовы Ренато Усатый счел невозможным вступление республики в Евросоюз и заявил, что будет бойкотировать соответствующий референдум. Он высказал свое мнение в специальном интервью RTVI.

«Сегодня невозможно вступление Молдовы ни в Евразийский экономический союз, ни в Европейский союз», — сказал Усатый.

Он заявил, что в случае победы на выборах пригласит представителей всех партий на переговоры — «не для того, чтобы создать пророссийскую или проевропейскую коалицию», а чтобы выяснить, какие у партий кандидаты на должности в правительство.

«Меня интересует правительство профессионалов. Меня не интересует, кто из министров будет пророссийский, кто проевропейский, кто будет унионистом, кто будет по национальности молдаванином, русским, гагаузом, болгарином или румыном», — утверждает Усатый.

Политик также сообщил, что будет бойкотировать референдум о вступлении в ЕС, который пройдет одновременно с президентскими выборами.

«Этот референдум был придуман политтехнологами [президента Молдовы] Майи Санду для того, чтобы она еще раз попыталась выиграть выборы. Проевропейские партии, которые еще в Молдове есть — по их логике, человек, который будет голосовать за евроинтеграцию, он же будет голосовать как бы за Майю Санду», — пояснил Усатый.

В июне 2022 года Молдова и Украина получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Санду утверждала, что ее страна должна стать членом ЕС в 2030 году.

20 октября 2024 года в Молдове состоятся выборы президента и референдум, на котором гражданам предложат ответить на вопрос, поддерживают ли они изменение Конституции «с целью вступления в ЕС».