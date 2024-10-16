Военный конфликт на Украине может закончиться в ближайшие месяцы. Такое мнение кандидат в президенты Молдовы Ренато Усатый высказал в специальном интервью RTVI.

«Максимум после Нового года закончится, у меня есть четкое понимание, потому что половина украинских политиков уже готовится к выборам весной следующего года, которые пройдут в один день в Украине, президентские и парламентские», — считает Усатый.

В мае 2024 года истек срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Выборы нового президента должны были состояться 31 марта, но они не проводились из-за действия военного положения. В конце сентября газета The Economist написала, что Зеленский обсуждает возможность проведения президентских выборов в 2025 году.

Усатый заявил, что после завершения конфликта в Молдову приедут «тысячи людей», которые участвовали в боевых действиях, в том числе инвалиды.

«Одни воюют за российскую сторону, другая часть воюет за украинскую. Когда-нибудь, после окончания [конфликта], они все приедут в страну. И мы должны будем заботиться об этих людях, понимаете. Вот меня что интересует в первую очередь. Но война эта должна закончиться», — отметил кандидат в президенты.

В марте 2024 года министр обороны Молдовы Анатолий Носатый подтвердил, что граждане страны воюют в составе Вооруженных сил Украины. Он заявил, что «это происходит легально», однако не назвал число таких людей.

Официальный Кишинев поддерживает Киев в российско-украинском конфликте. В марте 2022 года президент Молдовы Майя Санду пригрозила лишать гражданства молдован, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне России.