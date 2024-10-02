Кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло в специальном интервью RTVI назвал неуместными заявления МИД России о ситуации в республике.

«Абсолютно неуместные декларации внешнего ведомства Российской Федерации <…> Я не понимаю такого рода декларации, я осуждаю», — сказал Стояногло.

По его словам, «просто неправильно» каждую неделю давать оценку деятельности руководства Молдовы. Москва может отвечать на заявления Кишинева, считает Стояногло.

«Но вот эта риторика — она меня, меня, допустим, раздражает», — добавил он.

Стояногло также выступил за переговоры президентов России и Молдовы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз выступала с критикой в адрес Кишинева. Она отмечала, что Молдова «превратилась в тоталитарное государство с деградирующей экономикой», и называла власти республики «правящим режимом». Захарова также утверждала, что Кишинев «в погоне за «европейской мечтой»» готов отказаться от урегулирования проблемы Приднестровья.

Молдавский президент Майя Санду в свою очередь заявляла, что Россия «шантажирует» Молдову и «угрожает раз в два дня». Кроме того, она требовала вывести российские войска из Приднестровья.