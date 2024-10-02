Кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло выступил за переговоры лидеров России и Молдовы. Свое мнение он высказал в специальном интервью RTVI.

«А почему нет? Почему нет? Что мешает встречаться президенту Молдовы и Российской Федерации?» — сказал Стояногло.

На вопрос, поедет ли в Москву на встречу с Путиным в случае своей победы на президентских выборах, Стояногло ответил: «Я буду ездить везде, где есть интересы Республики Молдова».

По его словам, молдавским властям «надо сконцентрироваться на своей внутренней повестке дня», а «зарубежные вояжи» «должны исходить из интересов страны».

«Я буду ездить и в Румынию, я буду и на Украине, я буду в Европейском союзе, я буду и в Китае. И я буду, конечно, и в Российской Федерации, потому что там есть интересы Республики Молдова», — добавил Стояногло.

В апреле 2024 года глава МИД Молдовы Михаил Попшой заявил, что отношения с Москвой находятся на самом низком уровне с 1991 года, и предпосылок для их улучшения нет. Он добавил, что Россия представляет «наибольшую угрозу для национальной безопасности» республики.

В середине августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Молдовы, «прикрываясь лозунгами о «евроинтеграции» и русофобской риторикой», продолжают реализацию губительного для страны «украинского сценария». «Усилиями прозападных руководителей республика превратилась в тоталитарное государство с деградирующей экономикой», — сказала Захарова.