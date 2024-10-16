Кандидат в президенты Молдовы Ренато Усатый в специальном интервью RTVI рассказал, что в стране растет популярность идеи объединения с Румынией.

«Сегодня на севере Молдавии очень многие начали выступать за объединение с Румынией», — сказал Усатый.

По словам политика, речь идет о людях, которые «не знают ни слова на румынском языке».

«И когда я спрашиваю почему, они говорят: «А мы просто устали. Мы видим, там другая инфраструктура, другой уровень жизни…» — и т. д., и т. д. Они не унионисты (сторонники объединения с Румынией. — прим. RTVI) по призванию, скажем так, по внутреннему состоянию. Просто люди устали от того бардака», — добавил Усатый.

Ранее глава МИД Молдовы Михаил Попшой заявил в интервью RTVI, что за «реинтеграцию с Румынией» выступает «далеко не большинство» населения постсоветской республики. «Данный процент граждан пока далек от 50 плюс один голос, поэтому этот вопрос не может стоять на повестке дня», — сказал министр.