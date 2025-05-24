На юго-востоке Франции днем 24 мая произошло масштабное отключение электроэнергии, из-за которого нарушилось движение транспорта и ненадолго прекращались мероприятия Каннского кинофестиваля, где как раз готовились вручать главный приз.

В ночь на 24 мая на электроподстанции недалеко от Канн произошел пожар, который ослабил сеть. После этого, уже утром, оператор электросетей RTE сообщил о повреждении высоковольтной линии в департаменте Приморские Альпы. Из-за этого без электроснабжения остались около 160 тысяч домохозяйств.

Организаторы Каннского кинофестиваля подтвердили, что отключение электроэнергии повлияло на первые запланированные мероприятия субботы. Однако, по их словам, Дворец фестивалей — главная площадка фестиваля на набережной Круазетт — был оперативно переведен на независимое электроснабжение.

«Все запланированные мероприятия и показы, включая церемонию закрытия, пройдут по плану и в обычных условиях. На данном этапе причина отключения пока не установлена. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии», — говорится в заявлении.

Тем не менее, показы в кинотеатре «Синеум» — на одной из дополнительных площадок фестиваля — на некоторое время приостановлены.

Светофоры в некоторых районах Канн и близлежащего Антиба перестали работать после 10 утра, из-за чего на дорогах возникли пробки. Большинство магазинов вдоль набережной Круазетт остались закрытыми, а местные продуктовые киоски принимали только наличные. В железнодорожном движении в Каннах также произошел сбой расписания.

Власти заверили, что восстановительные работы продолжаются, и призвали жителей и гостей региона соблюдать осторожность во время поездок.