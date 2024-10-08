Кинорежиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, в чем, на его взгляд, заключается цель российской военной операции на Украине. Своим мнением он поделился в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«По-моему, цель-то сформулирована президентом Российской Федерации достаточно четко и определенно. Это Украина, которая должна быть нейтральной, Украина, которая должна быть демилитаризованной. Ну и в связи с тем, что уже [сложилась] ситуация, в которой четыре области Украины вошли в состав России, — эти области должны быть зафиксированы в составе Российской Федерации», — сказал Шахназаров.

Он добавил, что «в этом смысле абсолютно солидарен с президентом», и назвал конфликт на Украине «маленьким эпизодом большой схватки».

«На мой взгляд, схватка между Российской Федерацией и Западом была совершенно неизбежна. Мы можем говорить о том, в каких условиях она началась, какие ошибки были допущены в ее начале, в ведении военных действий. Это безусловно, это можно рассуждать. Но то, что она неизбежна и не Россия была инициатором этой схватки — для меня тоже совершенно очевидно. Тот, кто этого не понимает, просто не видит исторического процесса», — считает режиссер.

По мнению Шахназарова, сразу после окончания холодной войны в 1991 году Запад начал целенаправленную необъявленную войну против России и «шаг за шагом» приближался к ее границам.

«Это было абсолютно не спровоцировано. Это было при полном миролюбивом отношении Российской Федерации. Советский Союз полностью разоружился, распустил свой военно-оборонный пакт, Варшавский пакт. И что в ответ увидела Россия? Все страны, которые были в составе Варшавского пакта, союзники СССР — всех их втягивали в НАТО», — отметил режиссер.

Карен Шахназаров также заявил RTVI, что не считает певицу Аллу Пугачеву предательницей.