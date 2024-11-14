В последнее время на сайтах с вакансиями все чаще появляются фиктивные работодатели, которые привлекают потенциальных кандидатов заманчивыми названиями и условиями труда. Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в разговоре с «Лентой.ру» предостерег россиян от отклика на вакансии с неясными формулировками и перехода на сторонние мессенджеры для общения о трудоустройстве.

По словам собеседника издания, на популярных сайтах по поиску работы мошенники могут размещать вакансии с размытыми формулировками вроде «работа в крупной государственной компании», «крупнейший нефтегазовый холдинг» или «вакансия от популярных звезд».

После отклика соискателя лжеработодатель может попросить его связаться с псевдорекрутером в стороннем мессенджере и выполнить какое-нибудь простое тестовое задание: расшифровать текст или перенести данные в таблицу. При этом за выполнение такой задачи соискателю предложат внушительный гонорар.

«После выполнения работы псевдоработодатель попросит данные вашей банковской карты. Потеряв бдительность от желания получить “легкие” деньги, соискатели опрометчиво сообщают все данные, предоставляя таким образом доступ ко всем своим финансам», — предупредил Семеренко.

Эксперт напомнил, что для безопасного поиска работы соискателям нужно сначала изучить рынок труда по своему направлению, чтобы понимать среднюю зарплату на желаемой позиции. Как отметил карьерный эксперт, вакансия со слишком высокой зарплатой может говорить о возможном обмане.

Кроме того, перед откликом на вакансию Семеренко рекомендовал изучить информацию о потенциальном работодателе в открытых источниках. Ее отсутствие также может стать поводом задуматься о том, что «трудоустройство» могут предлагать злоумышленники.

«На сегодняшний день рынок труда продолжает оставаться “рынком соискателя” — количество вакансий значительно превышает число предложений. Работа найдется для каждого», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Для безопасного поиска Семеренко рекомендовал обратиться к профессионалам, например, в региональную службу занятости, где не только подберут актуальные варианты, но и помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию.