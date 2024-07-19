Лидеры Демократической партии США пытаются убедить действующего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки на фоне растущего давления и провальных результатов опросов, сообщает Axios со ссылкой на источники. Демократы отложили процесс выдвижения его кандидатуры, пишет The New York Times (NYT).

Демократы усиливают давление на Байдена

NYT пишет, что лидеры Демократической партии приняли решение на неделю отложить процесс выдвижения Байдена главным кандидатом от партии, чтобы убедиться в «жизнеспособности» его кандидатуры. Таким образом начало онлайн-голосования за его кандидатуру может начаться только в августе, если действующий президент до этого не выйдет из предвыборной гонки.

По информации источников издания, инициаторами переноса выдвижения Байдена кандидатом стали лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и сенатор Чак Шумер. NYT утверждает, что в частных беседах с президентом они приводят доводы, почему ему стоит отказаться от кампании «не только ради собственного блага, но и ради интересов партии».

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, Байден заявил Джеффрису и Шумеру, что он по-прежнему является кандидатом от партии, намерен победить и с нетерпением ждет возможности поработать с каждым из них, пишет газета.

Источники NYT отметили, что все большее число политиков-демократов призывают Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы освободить место другому кандидату. Пока только 20 членов палаты представителей и один сенатор публично призвали президента отказаться от выдвижения на второй срок. При этом в частном порядке многие выразили обеспокоенность будущим Байдена и заявили, что, по их мнению, он находится на пути к потере Белого дома и контроля над конгрессом.

ABC News сообщает, что, по данным многочисленных источников в Демпартии, поддержка президента Байдена со стороны лидеров фракции ослабевает. Один из собеседников телеканала, публично защищавший действующего американского лидера после его выступления на дебатах, отметил, что президент «скоро увидит, как весь карточный домик рухнет».

Байден может выйти из предвыборной гонки в ближайшие дни

Портал Axios со ссылкой на нескольких ведущих демократов сообщил, что растущее давление со стороны партийных лидеров в конгрессе и близком окружении в конечном итоге убедит Байдена принять решение выйти из президентской гонки, причем уже в ближайшие выходные. По словам источников, в последнее время президент стал активнее прислушиваться к критике в свой адрес и следить за опросами. Издание отмечает, что Байден начал больше советоваться о дальнейших шагах со своим вице-президентом Камалой Харрис.

Американские СМИ отмечают снижение доверия к Байдену со стороны публичных личностей и видимых лидеров демпартии. The Washington Post (WP) пишет, что на потерю популярности действующего главы государства обратил внимание бывший президент США Барак Обама. Он считает, что шансы Байдена на победу значительно сократились, в связи с чем ему необходимо серьезно оценить «жизнеспособность» своей кандидатуры.

Издание пишет, что Обама единожды говорил с Байденом после его дебатов с Дональдом Трампом, а в разговорах с соратниками действующего президента дал понять, что он сам должен принять решение относительно своего дальнейшего выдвижения.

По словам источников WP, в частных беседах Обама выступает в защиту Байдена и его достижений, называя его «великим президентом». Но в то же время, как отмечает издание, бывший глава государства беспокоится о будущем партии и риске 81-летнего политика потерять контроль над палатами конгресса.

Источники газеты утверждают, что Обама с волнением следит за обновлением рейтингов и опросов и переживает из-за снижения уровня популярности Байдена. Также экс-глава государства ведет переговоры о судьбе нынешнего президента со многими демократами, в том числе с бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Она ранее предупреждала Байдена, что он рискует проиграть Трампу на выборах осенью.

Несколько американских изданий уже начали прогнозировать возможные варианты развития событий, если американский лидео все же решится выйти из президентской гонки. Издание The Hill со ссылкой на опросы, опубликованные в четверг, 18 июля, пишет, что подавляющее большинство демократов одобряют замену кандидатуры Байдена на вице-президента Камалу Харрис. Опрос показал, что 79% демократов поддержали бы ее в качестве кандидата на пост президента. Около 28% респондентов заявили, что Харрис с большей вероятностью, чем Байден, сможет обойти на выборах кандидата от республиканцев.

О кандидатуре Харрис в качестве выдвиженца от демократов писал также портал Newsweek. Опираясь на данные букмекерских контор, шансы действующего вице-президента стать кандидатом от Демпартии на 40% превышают шансы Байдена и на 3% — бывшую первую леди Мишель Обаму.