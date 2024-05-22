Журналист Олег Кашин* заявил о готовности судиться с Фондом борьбы с коррупцией** Алексея Навального и предложил бизнесмену Михаилу Ходорковскому* помочь ему с организацией судебного процесса. Об этом Кашин* написал в открытом письме Ходорковскому*.

«Если вы действительно рассматриваете возможность помочь в организации судебного процесса по клевете, я готов стать тем человеком, который будет судиться с ФБК**» — пишет Кашин* в письме Ходорковскому*.

Поводом для обращения Кашина* стал пост Ходорковского* в фейсбуке***, в котором тот написал, что готов дать «грантик кому-нибудь из облыжно обозванных на судебную разборку». Пост Ходорковского* был посвящен спорам вокруг фильма «Предатели» соратницы Навального Марии Певчих* о событиях 1990-х годов. Среди прочих с критикой фильма выступил журналист Сергей Пархоменко*. В ответ Певчих* перепостила в телеграм-канале текст, автор которого — Александр Водолазов — утверждает, что Пархоменко* и некоторые другие сотрудники медиапроектов бизнесмена Владимира Гусинского якобы получили от него дома в коттеджном поселке «на Рублевке». Пархоменко* назвал это ложью и выдумкой. «Почитайте, что такое коррупция или, честное слово, дам грантик кому-нибудь из облыжно обозванных на судебную разборку — продуете в одни ворота, если не докажете взаимосвязь с неправовыми шагами», ― написал Ходорковский*, комментируя посты о «даче Пархоменко*».

Кашин* пояснил, что намерен судиться из-за своего включения в список «коррупционеров и разжигателей войны», который команда Навального ведет с начала боевых действий на Украине. Сейчас в перечень внесено около 6 тыс. человек. Кашин* числится там в категории «Пропагандисты / сотрудники федеральных медиа».

По словам Кашина*, он попал в список ФБК** из-за своего поста, опубликованного в день начала военной операции 24 февраля 2022 года. В нем журналист призвал «не забывать о том, кто в этом конфликте наши», а также желал «русским солдатам везения и сил».

Кашин* выразил готовность судиться с соратниками Навального в Высоком суде Лондона, поскольку он живет в столице Великобритании, либо в Литве «или где-то еще».

«Думаю, и для многих из тех, кто боится идти против ФБК** <…> этот процесс может стать источником надежды на возвращение к человеческим нормам в политике и общественных делах», — пишет журналист.

Он добавил, что не сомневается в успехе иска, хотя «практического смысла он пожалуй что уже не имеет».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена

*** деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена