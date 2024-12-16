Российские спортсмены, которым удалось завоевать 10 медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Венгрии и занять второе место в неофициальном зачете, являются супергероями, им удалось всех обескуражить. Об этом RTVI заявили депутаты Госдумы Дмитрий Пирог и Светлана Журова.

«Наши пловцы показали потрясающий результат на чемпионате мира и стали его главными героями. Даже супергероями! Чего только стоят пять золотых медалей 18-летнего Мирона Лифинцева, рекорды мира в эстафете. Вообще, эстафеты — это элитный и зрелищный вид соревновательной программы. И наши российские спортсмены показали в них себя во всей красе, опередив лидеров мирового плавания — американцев. И сделали это с мировым рекордом!» — подчеркнул Пирог.

По его мнению, «весь мир увидел, что без России международные турниры многое теряют», в том числе зрителей. Парламентарий добавил, что понимание приходит и к спортсменам из других стран, ведь они осознают, что «важно соревноваться с сильнейшими, тогда и победы имеют гораздо большую ценность».

«Что касается нейтрального статуса, то нашим спортсменам не оставили другого выбора. Но все же прекрасно знают, что это пловцы из России. Это наши люди из Новосибирска, Воронежа, Брянска, Санкт-Петербурга, Ленобласти… Пример для молодежи!» — заявил Пирог.

Депутат Госдумы сообщил, что сейчас Россия проводит большую работу по возвращению российских атлетов на международные старты по разным видам спорта. Он не исключил, что яркое выступление пловцов в Будапеште «станет катализатором к снятию антироссийских санкций в мировом спорте».

Дмитрий Пирог — непобежденный чемпион мира по версии WBO в 2010-2012 годах, чемпион России (2006). Мастер спорта международного класса по боксу.

Журова (олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту) рассказала, что западные страны пытаются омрачить триумф россиян в Венгрии тем, что не дают своим журналистам писать о победах России.

«Это не вина наших спортсменов, что они выиграли якобы в отсутствии какой-то, может быть, стопроцентной конкуренции. Это мировое первенство, это же не соревнования двора — приехали все сильнейшие, кто считает нужным себе приехать», — сказала она.

Депутат также сообщила, что лично для нее остается сложным вопрос — должны ли российские атлеты выступать под нейтральным флагом.

«С одной стороны, я безумно рада за ребят. С другой стороны, мне очень хотелось, чтобы они были с флагом и гимном. Если бы я сейчас была рядовым гражданином, спортсменкой, я бы сейчас сказала: “Надо патриотично, без флага, гимна ни в коем случае нельзя”. Но я еще и политик, у меня внутри вот эти вот чувства, они очень противоречат друг другу, и вот это очень тяжело», — объяснила Журова.

Парламентарий отметила, что лично ее возмущает ситуация, когда спортсмены уже приехали на соревнования, а организаторы начинают выдвигать дополнительные условия после того, как видят, что россияне стали одерживать победы.

«Вот наши ребята начали выигрывать — хлоп, раз, возникли новые условия, ограничения. Вот если уже сказали, на каких условиях мы приезжаем — все, не надо дальше их менять. И так в нейтральном статусе выступаем. Но не выигрывали бы, и этих ограничений бы не было. Все бы порадовались, сказав: “О, хорошо, вот они же приехали, ничего не выиграли”. А тут, видите, получилось, что это не так. Мы их обескуражили точно», — убеждена Журова.

Кроме того, победу россиян прокомментировал член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев. Он заявил NEWS.ru, что выступление сборной России является большой победой «не только российского плавания, но и спорта», и по праву может считаться «первым большим возвращением России на международную арену».

Свищев отметил высокий уровень организации турнира в Венгрии, назвав его «красивым». «На чемпионате мира не было никаких проблем с участием наших спортсменов. Когда представляли россиян, их так же приветствовали, как и других. Не было провокаций и проблем», — добавил депутат.

В воскресенье, 15 декабря, завершился чемпионат мира по короткой воде в Будапеште. Российская сборная, которая впервые была допущена к состязаниям после начала СВО, завоевала шесть золотых и четыре серебряных медали. В неофициальном зачете Россия стала второй после США (39 медалей).

Россиянин Мирон Лифинцев стал двукратным чемпионом мира, одержав победы на дистанциях 50 и 100 м на спине. Также золото получил Илья Бородин (400 м комплексным плаванием). Кроме того, российская команда победила в комбинированных заплывах на дистанциях 4×50 м и 4×100 м, а на мужской эстафете 4×100 м Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев установили мировой рекорд (3:18.68).

Серебро команде принесли Кирилл Пригода (50, 100 и 200 м брассом), а также Евгения Чикунова (200 м брассом).