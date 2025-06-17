Власти Казахстана допускают возможность увеличения транзита российской нефти в Китай, но при условии модернизации инфраструктуры. Об этом на форуме «Китай — Центральная Азия» 17 июня заявил первый заместитель председателя правительства Казахстана Роман Скляр.

«На наших нефтепроводной и газопроводной системах, которые направлены в сторону Китая, идет постоянное совершенствование технической инфраструктуры, поэтому увеличение объемов возможно при условии модернизации», — заявил первый вице-премьер.

Речь во время дискуссии на форуме шла о возможности увеличения объемов транзита российской нефти по территории Казахстана в Китай с 10 до 12,5 млн тонн в год. Ранее о такой перспективе на полях прошедшего в столице Казахстана энергетического саммита говорил и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, Казахстан обсуждает с Россией возможность увеличения транзита в объеме «от полутора миллионов до двух миллионов в год». При этом переговоры идут в постоянном режиме, так как «согласование графиков отгрузки идет ежемесячно».

«Технические возможности у нас есть», — сообщил министр энергетики Казахстана.

Ранее RTVI писал о планах России увеличить поставки нефти в Китай через Казахстан. Информацию том, что транзит российской нефти может вырасти на 2,5 млн тонн нефти в год в ближайшее время озвучил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, инициатива увеличения объемов поставок принадлежала Китаю.

«Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки, но для этого надо провести определенные технологические решения», — заявил Александр Новак.

В настоящий момент согласно обновленному в 2023 году межправительственному соглашению с Казахстаном Россия может поставлять в Китай по трубопроводу Атасу-Алашанькоу до 10 млн тонн в год в течение 10 лет при стабильном тарифе, который составляет около 15 долларов за тонну нефти. По итогам 2024 года объем прокачки нефти по этому маршруту составил 11,2 млн тонн, из которых 1,2 млн тонн это казахстанская нефть.

Илья Никитин