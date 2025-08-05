Агентство по защите и развитию конкуренции по Северо-Казахстанской области (АЗРК) открыло расследование против филиала ОАО «РЖД», работающих на территории Казахстана. Об этом сообщили в АЗРК.

Причиной стало обращение казахской компании ТОО «Agrimer Mamlutka» (производитель муки) из-за резкого повышения цен на услуги метрологического обеспечения со стороны Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В заявлении в антимонопольный орган было сказано, что с января 2025 года филиал ОАО «РЖД» повысил стоимость услуги на 9,5% — до 845 261,76 тенге с учетом НДС (около 130 тыс. рублей). При этом в других регионах Казахстана аналогичная услуга стоит около 391 тыс. тенге (около 60 тыс. рублей).

В результате департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Северо-Казахстанской области был проведен «внеплановый анализ состояния конкуренции на рынке услуг по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов (предоставление контрольного груза для поверки) за 2024 год и январь—февраль 2025 года в пределах Северо-Казахстанской области».

«По результатам анализа выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно — установление монопольно высокой цены, что подпадает под действие пункта 1. статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.В связи с этим антимонопольным органом начато расследование. Срок его проведения составляет от 3 до 5 месяцев», — говорится в сообщении казахского анимонопольного органа.