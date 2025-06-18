Глава МВД Казахстана Ержан Саденов заявил, что его ведомство примет «аналогичные меры» к гражданам России после введения обязательной процедуры цифровой регистрации.

Напомним, что с 30 июня 2025 года Россия вводит новые правила пересечения границы — теперь все иностранцы, въезжающие по безвизовому режиму, обязаны пройти цифровую регистрацию. Новая процедура выполняется с помощью приложения «Госуслуги RuID» и должна будет завершена, как минимум, за 72 часа до прибытия в пункт назначения. В экстренных случаях, например, в случае болезни или смерти родственника, разрешается подать заявление за четыре часа до прибытия. После подачи заявки в приложении формируется QR-код, обязательный при въезде, также иностранец будет обязан сдать и свои биометрические данные. Новое приложение станет аналогом российского «Госуслуги» для граждан других государств и даст им возможность получать различные услуги на территории России, включая оформления медстраховки, льгот и т.д.

Новые правила пересечения границы распространяются и на Казахстан, где они вызвали бурную негативную реакцию. В казахстанском сегменте социальных сетей нововведение открыто называют «неофициальным визовым режимом».

Пока власти Казахстана очень осторожны в оценках. Так официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров, комментируя возможность введения Казахстаном ответных мер, отметил, что «мы изучаем данный вопрос очень внимательно, это требует консультации с нашими государственными органами». При этом представитель МИД подчеркнул, что у Казахстана с Россией «остается безвизовый режим», посчитав новые правила лишь изменением «требований пересечения границы». Однако министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов, был более категоричен и прямо заявил, что Казахстан «примет аналогичные меры».

При этом следует отметить, что в самом Казахстане с 2024 года действует обязательный режим дактилоскопии для всех иностранцев в возрасте старше 16 лет при оформлении документов для временного пребывания или получении вида на жительство. А новые российские правила въезда вряд ли можно считать неожиданными. Так с 1 декабря 2024 года, граждане из «безвизовых стран», включая Казахстан, прибывающие в международные аэропорты Москвы, а также при проходе через автомобильный пункт пропуска «Маштаково» в Оренбургской области, сдают биометрические данные. Теперь этот эксперимент охватит уже все пункты пропуска через государственную границу России.

Илья Никитин