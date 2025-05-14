Казахстанские власти после аудита алгоритмов ценообразования «Яндекс.Такси» обязал сервис ввести ограничения тарифов в часы максимального спроса.

Аудит эффективности алгоритмического ценообразования, по которому в стране работает сервис «Яндекс Такси”, проводили Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Обязанность пройти такой аудит обусловлена казахстанским законодательством.

В ходе проверки изучались параметры алгоритмов, которые влияют на цену услуги.

«Изучена архитектура системы, базовая и динамическая составляющая ценообразования, в том числе отдельно в районе аэропортов и удаленных от центра города районов, также изучены операционные процессы», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.

По результатам проверки, “Яндекс.Такси” обязали выполнить следующие требования:

Не повышать комиссию в самом востребованном тарифе «Эконом» чаще одного раза в два года. Не повышать тариф более чем в 3 раза в условиях максимального спроса, например, в непогоду или праздничные дни. При этом доля поездок по максимальному тарифу не должна превышать 5% от общего числа поездок в квартал. Этот показатель будет рассчитываться отдельно по каждому городу, где работает сервис. До 20 июня 2025 года добавить в пользовательское приложение детализацию цены поездки. Во время сверхвысокого спроса в тарифе «Эконом» будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор: встать в очередь и ждать выполнения заказа, выбрать другой тариф, где спрос меньше, или уехать на общественном транспорте. Изменить правила программы лояльности пользователей (программа Яндекс+), чтобы все расходы по данной программе (предоставляемые клиентам скидки) ложились на Яндекс.

Илья Никитин