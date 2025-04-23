Нацбанк Казахстана полностью отказался от идеи создать Криптобанк, в качестве единого центра расчетов криптовалютами. Вместо него власти страны предлагают ограничится единым провайдером и жестким госрегулированием сделок с криптовалютами. При этом, по данным депутатов парламента, лишь 9 % операций с криптовалютами в стране является легальными. Всего казахский рынок криптовалют оценивается в $15,5 млрд. в год.

О решении по Криптобанку стало понятно из ответа на депутатский запрос главы казахского Нацбанка Тимура Сулейменова. Как следует из ответа, в регуляторе выступают против создания подобного учреждения опасаясь, что это приведет к формированию в стране альтернативной финансовой системы.

Аргументируя свою позицию, глава Нацбанка особо подчеркнул, что появление такого “институционального игрока как Криптобанк”, приводит “к рискам формирования параллельной финансовой системы, оттоку ликвидности и невозможности гарантирования финансовых операций граждан».

Вместе с тем в Нацбанке Казахстана понимают, что «в условиях растущего спроса населения” на розничные операции по купле -продаже криптовалют и ухода граждан “ на нерегулируемые зарубежные платформы”, возникает необходимость создания “легального и прозрачного канала для осуществления таких операций».

По мнению Нацбанка появление такой структуры, позволит вывести криптовалютные операции из теневого оборота, повысить уровень защиты прав потребителей и усилить контроль за оборотом цифровых активов.

Поэтому, по мнению Нацбанка в Казахстане «будет введено регулирование криптооборота, через лицензированного провайдера, действующего на общенациональном уровне».

Для его создания, при Национальном банке, отмечает его глава, формируется особый режим регулирования — т.н. регуляторная песочница и уже внесены поправки в соответствующие законодательные акты. Окончательно, правовое поле вокруг новой структуры власти планируют сформировать в августе этого года, приняв закон «О банках и банковской деятельности».

Напомним, что создание в стране Криптобанка, весной этого года инициировали депутаты нижней палаты казахстанской парламента.

А в марте, президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость срочных мер “с целью либерализации регулирования” этой отрасли “для легального оборота цифровых активов, деятельности криптообменников, привлечения инвестиций в цифровой майнинг”. По мнению главы государства, это укрепит позиции Казахстана “как регионального центра цифровых финансовых технологий, позволит сократить теневой оборот цифровых активов, будет способствовать увеличению налоговых поступлений».

Сейчас в Казахстане деятельность в криптосфере регулируется законом «О цифровых активах», по которому операции с криптовалютой в стране разрешены только на площадке Международного финансового центра Астана (МФЦА), где зарегистрированы некоторые международные криптобиржи, например, Binance. Экс-глава ее казахстанского отделения Жаслан Мадиев занимает должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

При этом «ограниченность легального оборота цифровых активов только в рамках МФЦА замедлила развитие инфраструктуры, внедрение новых инструментов и способствовала росту теневого обмена», — считает депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

По ее подсчетам, лишь 9% сделок с криптовалютами приходится на биржи МФЦА, остальные проходят — в «серой зоне». Причина в том, что, по мнению Смышляевой, в ограниченности инструментов у лицензированных площадок. «Многие пользователи не являются квалифицированными инвесторами и поэтому не могут работать на официальных биржах, что подталкивает их к нелегальным обменникам», — констатировала депутат.

В результате, по мнению Смышляевой, сфера цифровых активов стала уязвимой для отмывания средств, что спровоцировало жесткую, порой несоразмерную правоприменительную практику.

Ее коллега по палате Азат Перуашев отмечает, что сейчас. «казахстанцы теряют крупные суммы из-за криптоаферистов и нелегальных платформ, финансовых пирамид и скам-проектов (OneCoin, BitConnect, Terra/Luna).” Миллиардные суммы в “ нелегально выводятся за рубеж, а государство не контролирует эти транзакции и теряет огромные налоговые ресурсы», — отмечает депутат.

Илья Никитин