Правительство Казахстана и сингапурская компания GK Hyperscale Ltd на полях прошедшей в Алматы 29-30 марта выставки AlmatyFair.ai заключили соглашение по строительству и эксплуатации двух гипермасштабируемых дата-центров (hyperscale datacenter) с совокупной ИТ-мощностью в 200 МВт. Для сравнения, запущенный в 2024 году центр обработки данных «Москва-2», считающийся одним из самых крупных в России, имеет мощность в 36 МВт.

Основной дата-центр стандарта Tier-3 мощностью 100 МВт будет располагаться в индустриальной зоне Акмолинской области недалеко от столицы Казахстана Астаны, а резервный (100 МВт) будет размещаться в Карагандинской области в городе Темиртау.

Начало строительства намечено на I квартал 2026 года, а ввод в эксплуатацию первого модуля ЦОД — на 2027 год, полное развертывание ЦОД — к 2030 году.

Общий объем инвестиций во все компоненты проекта составит 2,7 млрд долларов США, из которых 1,5 млрд долларов — это непосредственно сам дата-центр. Дополнительные инвестиции на сумму 1,2 млрд долларов будут вложены в приобретение и модернизацию электростанции, а также строительство ветропарка и системы хранения электроэнергии.

Центры обработки данных обеспечат фундамент для развития облачных технологий, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC). Так как мощности проекта значительно превышают потребности Казахстана, его большая часть будет ориентирована на внешний спрос, на который, по словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслана Мадиева, придется больше 50% выручки от деятельности ЦОДов.

«Проект такого масштаба и качества будет способствовать привлечению международных технологических гигантов, таких как Microsoft, Google и Amazon, а также компании, работающие с большими данными и искусственным интеллектом. Реализация проекта укрепит позицию страны как цифрового хаба Центральной Азии и создаст условия для дальнейшего роста экспорта IT-услуг», — пояснил Мадиев.

Илья Никитин