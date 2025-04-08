RTVI обратил внимание, что Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана обнародовал проект изменений в «Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС». Разработчики поправок намерены существенно сократить объем товаров, которые ввозят в Казахстан и через него в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Россия, в качестве «товаров для личного пользования».

По действующим правилам, физические лица сейчас могут беспошлинно ввозить в Казахстан и далее на территорию ЕАЭС: один новый портативный переносной компьютер (ноутбук, нетбук) и принадлежности к нему, два новых мобильных телефона, два планшета, пять ювелирных изделий, один велосипед и детскую коляску. Помимо этого, разрешен и ввоз одного изделия из меха.

Поправки, предложенные Комитетом государственных доходов Казахстана, оставляя неизменным перечень товаров и их количество, ужесточают правила их ввоза.

Если в действующей норме товары из списка разрешены к ввозу один раз в месяц, то в новой версии их можно будет ввозить лишь один раз в год. Иначе говоря, если сейчас в Казахстан можно буквально каждый месяц завозить по два ноутбука, планшета и т. д., и они будут считаться товарами для личного потребления, то теперь такую операцию можно будет провести только один раз в год.

В первую очередь это ударит как по гражданам Казахстана, которые занимаются мелким челночным бизнесом, так и по россиянам, в частности, студентам, летающим на каникулы транзитом через Казахстан и зачастую завозящим бытовую технику, чтобы окупить поездку.

Согласно действующим в Казахстане правилам, проект изменений будет находиться в режиме публичного обсуждения до 24 апреля. Вступают же в силу подобные документы через 10 дней с момента официального опубликования. Иначе говоря, ориентировочно новые нормы в Казахстане начнут действовать в период с 5 по 15 мая этого года.

Илья Никитин