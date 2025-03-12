Национальный банк Казахстана с 14 марта вводит изменения в правила осуществления валютных операций. С этого момента нерезидентам придется объяснять казахстанским банкам источники происхождения денег при безналичной покупке иностранной валюты за тенге на сумму, превышающую 50 тысяч долларов (либо в эквиваленте), в течение одного рабочего дня.

Как следует из официальных разъяснений Национального банка Казахстана, изменения в правила приняты с целью «недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту и обхода требований валютного законодательства при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов». Изменения коснутся только операций по безналичной конвертации, на операции в обменных пунктах по приобретению наличной валюты, эти требования не распространяются, и там действует прежний режим.

До принятия изменений правила валютного законодательства Казахстана требовали только указания цели покупки и последующего использования валюты на сумму свыше 50 тысяч долларов США (либо в эквиваленте). Теперь же такие операции нерезидента, совершенные в одном банке в один рабочий день, будут относиться к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на «уклонение от выполнения требований валютного законодательства, если источник происхождения тенге не связан с экономически обоснованными поступлениями».

То есть, иностранные граждане либо компании, не являющиеся резидентами Казахстана, должны будут объяснить источник происхождения тенге на своем счету при покупке иностранной валюты в казахстанских банках. Если же деньги получены не в результате «получения нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту, продажи иных финансовых активов за национальную валюту, получения дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории Республики Казахстан и иных экономически обоснованных источников происхождения национальной валюты», то это будет считаться нарушением правил проведения валютных операций и банки будут их блокировать.

Причиной изменений в Национальном банке называют резкое увеличение подобных операций. По его подсчетам их доля в общем объеме конверсионных операций за последние три года в среднем составляла 5%, но в IV квартале 2024 года она резко выросла до 13%. Это совпало с резким ослаблением рубля к доллару в результате введения очередного пакета санкций против российского финансового сектора.

Фактически с 14 марта будет поставлен барьер для использования схемы, при которой на открытые в Казахстане счета переводились рубли с конвертацией их в тенге, а затем на них приобретались доллары или евро. Этим приемом активно пользовались как граждане России для оплаты покупок и получения наличных долларов, так и представители российского малого и среднего бизнеса в качестве канала конвертации для проведения операций при параллельном импорте.

По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, с 2022 по 2024 год могли получить карты местных банков почти 695 000 россиян, имеющих местный индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

Илья Никитин