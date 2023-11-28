Суд в Карагандинской области Казахстана приговорил 34-летнего жителя поселка Топар Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в военной операции на Украине, сообщает «Радио Азаттык»*. По его данным, мужчина воевал в составе ЧВК «Вагнер» на стороне России.

Как пишет Press.kz, Шомполов родился в Красноярском крае России, но имеет гражданство Казахстана. В апреле 2023 года он якобы подписал контракт с ЧВК «Вагнер». У мужчины был позывной «Зубрак».

По данным «Радио Азаттык»*, мужчина принял участие в боевых действиях на Украине из-за финансовых нужд. По информации суда, Шомполов числился безработным. За участие в военной операции мужчина получил 235 тыс. рублей, после чего вернулся в Казахстан, передает «Радио Азаттык»*. Задержали Шомполова в Петропавловске.

«Радио Азаттык»* указывает, что суд признал Шомполова виновным в «наемничестве» и «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества». Кроме того, у мужчины конфискуют 205 590 рублей, которые, по мнению суда, были добыты преступным путем. Шомполов признал свою вину, раскаялся и просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

В апелляционной жалобе, которую мужчина подавал дважды, он указал, что в связи с отсутствием юридической грамотности был введен в заблуждение при заключении договора с ЧВК «Вагнер». Шомполов утверждает, что ему сообщили, что он не нарушает закон, так как на Украине «ведется <…> специальная операция по освобождению мирного населения».

Согласно законодательству Казахстана, по статье о «наемничестве» может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

*подразделение «Радио Свобода», внесенного Минюстом России в реестр иностранных агентов