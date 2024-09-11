Казахстанский Home Credit Bank‎ объявил, что прекращает взаимодействие с «ВТБ Казахстан» (дочерней структуры российского ВТБ) из-за рисков вторичных санкций, сказано на сайте банка. Любые операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов «ВТБ Казахстан» будут остановлены.

«В связи с международными санкциями, введенными в отношении АО ДО Банк ВТБ Казахстан (далее — ВТБ Казахстан), АО «Home Credit Bank‎» (далее — Банк) принял решение о прекращении взаимодействия с ВТБ Казахстан с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов Банка. В этой связи любые переводные операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов в/из ВТБ Казахстан прекращены», — говорится в сообщении банка.

В июле Управление по контролю за иностранными активами (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) обнародовало перечень физических и юридических лиц, работа с которыми теперь будет нести для организаций риск вторичных санкций. В этом списке был «ВТБ Казахстан».

OFAC несколько раз предупреждало «иностранные юрисдикции и финансовые институты» о рисках работы с филиалами и дочерними организациями российских финансовых компаний.

«Дочка» российского банка ВТБ попала под блокирующие американские санкции в марте 2022 года. Единственным акционером ДБ АО Банк ВТБ (Казахстан) является ПАО «Банк ВТБ» (Санкт-Петербург).

Home Credit Bank является единственным европейским банком в Казахстане, входит в международную финансовую группу PPF со штаб-квартирой в Праге (Чехия). Банк функционирует на казахстанском рынке с 2005 года.