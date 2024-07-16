Имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев допустил «побивание» жены, если другие опробованные мужем методы не возымели эффекта. По его словам, ислам запрещает избиение супруги, но легкие удары, которые не приводят к увечьям, допустимы. Фрагмент видеозаписи распространили СМИ и телеграм-каналы, но агентство «Татар-информ» обвинило их в «вырывании» слов из контекста.

В подкасте, опубликованном на YouTube-канале «Татар-информа», Камаев отвечал на вопросы, связанные с домашним насилием над женщинами. В начале ролика имаму был задан вопрос о том, как понимать фрагмент из Корана, который звучит следующим образом: «А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте».

Камаев объяснил, что если жена ведет себя неподобающе, то муж должен начать с увещевания — «то есть постараться объяснить, что так делать нельзя».

«Если это не понимается, следующий этап идет, как мы в аяте видим, — это разделение спального ложа. Это уже должно дать жене задуматься, что она что-то делает не так. Но когда уж совсем есть крайности, что-то происходит, есть, как и указано в аяте, “побивание”», — продолжил имам.

Он пояснил, что «побивание» следует отличать от «избивания», способного травмировать женщину.

«Имеется в виду, что жена, во-первых, должна понять, что она делает что-то не так. Например, есть мисвак — палочка маленькая <…>. [Можно] аккуратно жену пару раз ударить мисваком», — посоветовал имам.

Он уточнил, что при этом рука должна работать «только от локтя», поскольку допустимы только «маленькие удары». «Смысл в том, чтоб не нанести увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку: остановись, ты делаешь неправильно», — объяснил Камаев.

Что касается «избивания», то оно, по словам имама, «ни в коем случае не разрешается в исламе». «За это будет наказание в судный день», — предупредил он.

Реакция на слова Камаева

Когда видео с имамом разошлось по Сети под заголовками об «инструкции по домашнему насилию», агентство «Татар-информ» сначала удалило его, а потом снова опубликовало, обратило внимание издание UFA1.RU. В комментариях пользователи усмотрели в словах Камаева «призыв к насилию» и засомневались в верности предложенной им трактовки религиозных догм.

Утром 16 июля «Татар-информ» опубликовало заявление о том, что слова Камаева, которые распространяют другие СМИ и телеграм-каналы, вырваны из контекста, тогда как на самом деле имам говорил о недопустимости домашнего насилия и советовал женщинам, пострадавшим от него, обращаться в полицию.

«Тиражируется вырванная из контекста часть видео с подписью: “Бить так, чтобы не оставлять следов. Имам казанской мечети рассказал, как “правильно” издеваться над женой”», — писало агентство.

В его заявлении утверждалось, что «цитата и контекст не соответствуют тому, о чем говорил имам». Сомневающимся «Татар-информ» предлагал посмотреть полную версию подкаста, дав ссылку на свой YouTube-канал. Позже это сообщение было отредактировано: оттуда исчезла рекомендация посмотреть полную версию видео. Сам видеоролик на YouTube-канале агентства стал недоступен к просмотру из-за «ограниченного доступа».

С недоступной сейчас полной версией видеоподкаста рекомендовали ознакомиться и в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана. В ролике «говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе», заявили ТАСС в организации.