В соцсетях появились видео, на которых девушки в Москве пожаловались на домогательства со стороны парней на улице. Телеграм-каналы «Осторожно, Москва» и Baza пишут, что за «флешмобом» стоит блогер, называющий себя «гуру секса и соблазнения». Некоторые из пострадавших обратились в полицию.

«Он и другие коучи в сфере пикапа создают закрытые чаты, где мужчины обмениваются опытом подобного знакомства с девушками и делятся видео с их реакциями», — пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на пострадавших.

В посте утверждается, что предполагаемый организатор «флешмоба» предлагает мужчинам, участникам его «курсов соблазнения», трогать незнакомых девушек на улице за интимные места без их согласия.

Сам блогер называет это «телесным тренингом», пишет «Осторожно, Москва»: «Тебя вштыривает так, ты энергию получаешь на халяву».

Каждый «участник» должен сделать «30 подходов к [незнакомым] девочкам за 30 минут», говорится в публикации.

«Каждой из них можно что-нибудь сказать, комплимент или “Привет, ты мне понравилась, пойдем займемся сексом в туалете”. Тебе надо ее потрогать, ты придумываешь легенду. Женщина хочет секса, но хочет отдаться по правилам, которые у нее в голове. Если ты просто сразу за ногу ее будешь трогать, она будет понимать, что это не по правилам», — утверждает коуч.

В посте отмечается, что некоторые из девушек обратились в полицию, чтобы пикаперов привлекли к ответственности.

Baza уточняет, что «секс-коучи» учат мужчин специально подходить к девушкам, трогать их и снимать на камеру, чтобы «выйти из зоны застенчивости».

Одна из девушек сообщила, что к ней подошли двое мужчин: один схватил за руку, второй трогал за ягодицы. Они предложили заняться сексом втроем, снимая ее реакцию на видео и смеясь.

Униженная девушка сообщила, что она пыталась сопротивляться: «Я ругалась, я отталкивала, я злилась».

«Я не делала ничего, чтобы это произошло. Я просто шла по своим делам. Почему кто-то может подойти, схватить меня и уйти, посмеиваясь? А я должна пугаться, оглядываться, менять свой маршрут, как будто виновата я», — сказала она.

«Какие-то два урода просто подошли ко мне сзади, начали хватать. Куча народу — никто не подошел, ничего не спросил. Всем наплевать. Время 17 часов, я иду по улице в спортивной одежде», — рассказывает на видео другая девушка, вытирая слезы.

Также свое обращение к «ученикам» опубликовал и сам предполагаемый «гуру пикапа». Он заявил, что те «все неправильно делают».

«Вы должны были подойти, взять за задницу и увести в туалет. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Вы должны были каждую увести в туалет и там ******* ее. Исправляйте свои ошибки», — сообщил блогер.

Одна из девушек рассказала, что парня, который ее домогался, задержали полицейские. Однако другие пострадавшие, отмечает Baza, рассказали, что правоохранители «отнеслись к их заявлениям несерьезно, лишь посмеявшись над ними».