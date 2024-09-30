Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, осужденный на 11 лет строгого режима по делу о даче особо крупной взятки, находится в СИЗО в «жизнеугрожающем состоянии», риск его смерти врачи оценивают как «экстремально высокий». Об этом сообщила его RTVI адвокат Зарина Фарниева. Ходатайство защиты о освобождении в связи с болезнью Шпигеля Преображенский суд Москвы должен рассмотреть 7 октября.

Дело об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного было зарегистрировано в Преображенском суде Москвы 3 сентября. Заседание по нему назначили на 18 сентября, но затем отложили почти на три недели. Как отметила адвокат, это было сделано несмотря на ходатайство защиты о «тяжелейшем» состоянии Бориса Шпигеля и подтверждающее медицинское заключение, направленное в суд.

Комиссия специалистов в ходе медицинского освидетельствования 13 сентября подтвердила, что «каждый день нахождения Шпигеля в условиях СИЗО может стать для него последним», рассказала адвокат.

В заключении комиссии (есть в распоряжении RTVI) подчеркнуто, что он нуждается в постоянном уходе и лечении в специализированной медицинской организации и что он не может содержаться в исправительном учреждении на общих основаниях.

Согласно медицинским документам, Борис Шпигель за 3,5 года его нахождения в изоляторе приобрел три «тяжелейших» заболевания в области кардиологии и неврологии, указала защитник. Два из них входят в перечень заболеваний, которые препятствуют его нахождению в условиях изоляции в заключении. Этот перечень утвержден постановлением правительства №54 от 2004 года.

«По жизненным показаниям Борис Шпигель нуждается в экстренной медицинской помощи в условиях высокоспециализированного, высокотехнологичного лечебного учреждения. Ему срочно требуется открытая операция на сердце и операция на позвоночнике. Если не провести операцию на сердце, ему грозит неминуемая смерть. Если не провести операцию на позвоночнике, это неминуемо приведет к его полному обездвиживанию», — сообщила Фарниева.

Она отметила, что Шпигель уже был тяжелобольным, когда в марте 2021 года оказался в условиях изолятора.

«На тот момент он перенес инсульт и два инфаркта, но тем не менее был на своих ногах. А сейчас он на инвалидной коляске. <…> Он, может быть, может с поддержкой встать, несколько шагов с поддержкой сделать, потом начинает задыхаться и без посторонней помощи он не может ни передвигаться, ни обслуживаться», — сказала адвокат.

Она пояснила, что за все 3,5 года непрерывного нахождения в больнице СИЗО Шпигель не разу не был доставлен в зал суда, потому что, согласно позиции врачей, которую они последовательно занимают с первого дня, его транспортировка без специального медицинского сопровождения «создает дополнительную угрозу его жизни».

По этой причине Борис Шпигель участвовал в судебных слушаниях исключительно по видеоконференц-связи, либо на выездных заседаниях, когда участники процесса, включая судью, приезжали в изолятор, сказала собеседница RTVI. При этом часто врачи, оценивая состояние осужденного, ограничивали время его участия, добавила она.

«Ситуация действительно тяжелейшая. Борис Шпигель подлежит немедленному освобождению. Если руководствоваться законом и здравым смыслом, то [на суде 7 октября] его должны отпустить. Остается только молиться, чтобы Борис Исаакович дожил до этого дня», — заключила Зарина Фарниева.

Кто такой Борис Шпигель и по какому делу осужден

Борис Шпигель в 1991 году создал фармацевтический холдинг «Биотэк», который в том числе поставлял лекарства в больницы, льготникам и военным. В 1995 году он стал помощником тогдашнего спикера Госдумы Геннадия Селезнева. Как пишет Forbes, Селезнев познакомил предпринимателя с певцом Николаем Басковым, и Шпигель стал его продюсировать. Басков впоследствии женился на его дочери Светлане Шпигель. Пара официально развелась в 2008 году.

В 2003-2013 годах Шпигель был сенатором, представляя в Совете Федерации Пензенскую область. Получив эту государственную должность, бизнесмен передал свою долю в «Биотэке» жене Евгении.

21 марта 2021 года Бориса Шпигеля задержали по обвинению в даче взятки на сумму более 30 млн рублей тогдашнему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По версии следствия, вознаграждение за помощь при заключении госконтрактов на поставку медицинских товаров в Пензенскую область, а также «за общее покровительство коммерческой деятельности» группы компаний «Биотэк».

Борис Шпигель вину отрицает. В интервью RTVI он подтвердил версию Белозерцева, что переданные ему деньги были не взяткой, а помощью на предвыборную кампанию губернатора.

В январе 2024 года Измайловский суд Москвы признал Шпигеля виновным в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и назначил ему 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 450 млн рублей. По тому же делу была осуждена его жена Евгения Шпигель, получившая 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн рублей.

Приговор Борису Шпигелю вступил в силу 30 августа.