Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила финал мужского турнира Уимблдона, в котором играли итальянец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Это второе ее появление на публике после того, как она начала проходить химиотерапию — в июне она посетила военный парад в честь дня рождения короля Великобритании Карла III.

На Уимблдоне Миддлтон появилась вместе с дочерью — принцессой Шарлотой — и сестрой Пиппой Миддлтон. Принц Уильям на теннисном турнире не появился, в это время он находился в Берлине, где 14 июля состоится финал Евро-2024 — матч сборной Англии против команды Испании.

Миддлтон наблюдала за матчем из королевской ложи. Болельщики стоя приветствовали ее. «Это было потрясающе, она выглядела великолепно. <…> Она явно достаточно здорова, чтобы быть здесь. Надеюсь, это означает, что она на пути к выздоровлению», — сказала одна из посетительниц Уимблдона в разговоре с Mirror.

По итогам турнира Миддлтон вручила приз победителю — Карлосу Алькарасу. Он обыграл Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В марте 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что в январе перенесла операцию на брюшную полость, после которой у нее выявили рак.

«Поэтому команда медиков рекомендовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранних этапах этого лечения», — рассказала принцесса Уэльская.

Миддлтон добавила, что это стало для нее большим потрясением. По ее словам, им с принцем Уильямом нужно было время для того, чтобы «объяснить все подходящим образом Джорджу, Шарлотте и Луи и заверить их, что со мной все будет хорошо». Кроме того, она от имени своей семьи выразила надежду на понимание того, что им пока нужна приватность.

В июне Миддлтон посетила церемонию Trooping the Colour в Лондоне, посвященную дню рождения Карла III. Она появилась в карете вместе со своими тремя детьми.