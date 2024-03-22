Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что после серьезной операции на брюшной полости у нее обнаружили рак. Видеообращение 42-летней супруги британского наследного принца Уильяма выпустил 22 марта Кенсингтонский дворец.

«В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и на тот момент считалось, что у меня нет ракового заболевания. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции выявили наличие рака. Поэтому команда медиков рекомендовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и я сейчас нахожусь на ранних этапах этого лечения», — рассказала Кейт.

Она не уточнила, о какой форме рака идет речь и где именно нашли злокачественные клетки. Принцесса поделилась, что это было «огромным потрясением» и потребовало времени на то, чтобы осознать и справиться со случившимся приватно внутри семьи, восстановиться после операции и приступить к лечению.

«Но самое важное, нам [с Уильямом] нужно было время, чтобы объяснить все подходящим образом Джорджу, Шарлотте и Луи и заверить их, что со мной все будет хорошо. Как я сказала им, я в порядке и становлюсь сильнее с каждым днем, фокусируясь на том, что поможет мне вылечиться, умом, духом и телом», — заявила принцесса.

Она добавила, что с нетерпением ждет возможности вернуться к работе и публичной деятельности, но пока сосредоточена на полном выздоровлении. От имени своей семьи Кейт выразила надежду на понимание того, что им пока нужна приватность.

«Исчезновение» Кейт Миддлтон

Со времени операции, о которой Кенсингтон сообщил 17 января, Кейт Миддлтон долгое время не появлялась на публике, мероприятия с ее участием отменены до конца марта. Это породило различные домыслы и теории заговора в интернете.

В День матери, который для британцев в этом году выпал на 10 марта, Кенсингтонский дворец опубликовал фотографию принцессы с детьми, на которой был замечен фотошоп, из-за чего Кейт пришлось извиниться. Друзья Миддлтон рассказали The Sunday Times, что принцесса была «опустошена» из-за поднятой этим фото шумихи и спекуляций о ее здоровье и состоянии их брака с Уильямом.

Еще через неделю, 18 марта, таблоид The Sun показал фотографии Кейт и Уильяма, снятые папарацци возле любимого фермерского магазина пары. Супруги выглядели радостными, Кейт улыбалась и чувствовала себя расслабленно, писала газета.

В феврале рак выявили у 75-летнего короля Великобритании Карла III, он также проходит лечение и реже появляется на публике. В понедельник, 18 февраля, некоторые СМИ распространили сообщение о смерти монарха, которое вскоре было опровергнуто королевским дворцом. На следующий день дворец опубликовал свежее фото с мероприятия, в котором участвовал Карл III.

Ранее в день публикации видеообращения Кейт Миддлтон 22 марта в МИД России обвинили британское правительство и «королевский дом» в том, что они сами участвуют в публикации и тиражировании дезинформации о состоянии здоровья принцессы Уэльской.

«Следует однозначно констатировать, что Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах. Как показывает бесчисленная череда рукотворных “сенсаций”, срежиссированных дезинформационных вбросов, скандалов с заведомо лживыми заявлениями из уст представителей высшего руководства страны, в Британии полностью утрачена культура честного диалога между властью и обществом», — заключили в МИДе.