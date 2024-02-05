У 75-летнего короля Великобритании Карла III выявлен рак. Монарх уже начал проходить курс лечения, во время которого он воздержится от публичных мероприятий, но продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами, заявили в Букингемском дворце.

«Во время недавней госпитальной процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения простаты была отмечена отдельная проблема, вызывающая озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили форму рака», — говорится в сообщении дворца, которое приводит NBC News.

В нем не уточняется, какая именно форма рака была диагностирована у короля и на какой стадии она была обнаружена, однако отмечается, что речь идет не о раке простаты и заболевание не связано с недавно перенесенной операцией на предстательной железе.

В заявлении дворца говорится, что Карл III «остается настроенным позитивно в отношении своего лечения и с нетерпением ждет возвращения ко всем своим публичным обязанностям в полном объеме».

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака», — добавили во дворце.

Сообщение об обнаружении онкологии у Карла III появилось спустя неделю после того, как он покинул лондонскую больницу, пройдя некую медицинскую процедуру по поводу увеличенной простаты. В заявлении Букингемского дворца тогда говорилось, что монарх перенесет свои публичные выступления, «чтобы дать себе время на восстановление».

О том, что королю потребуется операция, стало известно 17 января. Тогда же в Букингемском дворце сообщили, что обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным, а сама процедура будет корректирующей.