Президент США Дональд Трамп по итогам первого медосмотра после возвращения в Белый дом продемонстрировал отличное когнитивное и физическое здоровье, говорится в заключении врача президента Шона Барбабеллы. В документе отмечается, что 78-летний американский лидер полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства.

Заключение Барбабеллы опубликовала в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства», — говорится в документе.

О прохождении ежегодного медосмотра Трамп сообщил 11 апреля. Глава государства отметил, что обследование длилось четыре часа. По словам Трампа, он правильно ответил на все вопросы в рамках когнитивного теста, который предполагает повторение определенных слов для проверки памяти. Американский президент пошутил, что прошел этот тест, так как хотел «немного отличаться» от своего предшественника Джо Байдена.

«В целом я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Доброе сердце, добрая душа, очень добрая душа», — сказал он.

Согласно заключению, Трамп набрал в когнитивном тесте максимальное количество баллов — 30. Тестирование проводилось по Монреальской шкале оценки когнитивных функций.

Результаты медосмотра Трампа:

вес — 101,6 кг, рост — 190 см,

артериальное давление (128/74) и пульс президента (62 удара в минуту в состоянии покоя) находятся в пределах здоровых значений,

уровень холестерина — в норме, он контролируется благодаря приему двух препаратов — розувастатина и эзетимиба,

уровень сахара в крови — в норме,

слух, острота зрения и глазное давление — в норме,

щитовидная железа и лимфатические узлы — в норме,

легкие чистые, компьютерная томография (КТ) грудной клетки не выявила никаких отклонений,

уровень тревожности и признаков депрессии — низкий,

при обследовании сердца и мочеполовой системы никаких отклонений не выявлено (для профилактики сердечных заболеваний президент принимает аспирин),

опорно-двигательный аппарат функционирует нормально: суставы и мышцы полностью подвижны, кровоток нормальный, отеков нет,

комплексное неврологическое обследование не выявило никаких отклонений в психическом состоянии, двигательных функциях, рефлексах, походке и равновесии.

На ухе Трампа остался шрам после попадания пули в результате прошлогоднего покушения, говорится в отчете. В то же время осмотр кожи выявил «небольшие повреждения от солнца» и несколько доброкачественных новообразований. Для лечения кожных заболеваний республиканец использует крем с мометазоном, отметил Барбабелла.

В истории болезни Трампа перечислены:

«хорошо контролируемая» гиперхолестеринемия,

«хорошо поддающиеся лечению» розацеа, актинический кератоз, доброкачественные невусы (родинки), дивертикулез и доброкачественный полип в толстой кишке,

перенесенный коронавирус,

сезонные аллергии.

В заключении говорится, что Трамп «по-прежнему находится в отличном состоянии», демонстрируя хорошую работу сердца, легких и нервной системы. Отдельно Барбабелла отметил «пожизненное воздержание» главы государства от курения и употребления алкоголя.

«Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его благополучие. Дни президента Трампа включают участие в многочисленных встречах, публичные выступления, доступность для прессы и частые победы на соревнованиях по гольфу», — указал врач.

Трамп — старейший американский президент, в июне ему исполнится 79 лет. В день собственной инаугурации в январе 2025 года он был на несколько месяцев старше, чем его предшественник Джо Байден, которому сейчас 82 года.