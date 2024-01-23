Утром 23 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась больше двух часов. Местные СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких крупных городах и областях страны.

Обновление. Минобороны России сообщило, что российские военные утром 23 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, на которых производятся ракеты, комплектующие к ним, боеприпасы и взрывчатые вещества. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

О взрывах в Киеве утром 23 января сообщил украинский «24 канал». Вскоре эту информацию подтвердили власти столицы, заявив о работе ПВО.

«Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — говорится в сообщении в телеграм-канале Киевской военной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил в своем телеграм-канале о взрывах и призвал не покидать укрытия.

Позже областная военная администрация отчиталась, что в Святошинском районе Киева зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей, на место были направлены оперативные службы. Кличко также указал, что экстренные службы работают в Соломенском районе.

«Зеркало недели» и «24 канал» сообщили о взрывах в Харькове. Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что по городу «снова бьют». По данным агентства «Укринформ», в Харькове произошло не менее восьми взрывов.

По данным «РБК-Украина», в некоторых районах Харькова наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, отдельных районах пропал свет. Как сообщил Терехов, в Киевском районе «нет света, частично воды». «РБК-Украина» также сообщает о возгорании газопровода в Харькове.

Также, по информации украинских СМИ, взрывы прозвучали в Павлограде Днепропетровской области и городе Шостка Сумской области. Власти Полтавской области призвали идти в укрытия, пишет «Страна.ua».

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что «до нас ничего не долетело».

Глава Курской области Роман Старовойт утром 23 января сообщил о громких звуках над Курском. Руководитель региона объяснил их «работой Минобороны». «Прошу сохранять спокойствие», — добавил Старовойт.

На фоне взрывов в украинских городах Польша и ее союзники подняли в воздух военную авиацию, сообщил польский Генштаб в соцсети X.

«Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно отслеживается. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.