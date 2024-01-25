Министерство иностранных дел Украины раскритиковало американскую телекомпанию HBO за то, что она пригласила актера Милоша Биковича на роль в третьем сезоне своего сериального хита «Белый лотос». Сообщение ведомства опубликовано в его аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

«@HBO, как вы можете работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?» — обратился украинский МИД к телекомпании.

Недавно HBO объявила, что 36-летний Бикович присоединился к актерскому составу третьего сезона «Белого лотоса», съемки которого должны стартовать в феврале. Первые два сезона проекта получили признание критиков, 14 статуэток «Эмми» и два «Золотых глобуса».

О третьем сезоне пока известно не слишком много. Его действие вновь будет происходить на элитном курорте «Белый лотос», но на сей раз — в Таиланде. Для съемок выбраны две локации — столица страны Бангкок и курортный остров Самуи.

К касту нового сезона присоединились Кристиан Фридель («Зона интереса», «Вавилон-Берлин»), Моргана О’Рейли («Злые мамочки», «Привязанные к дому»), Лек Патравади («Мы верим в семью», «Нанг Нуан») и Шалини Пейрис («Ковчег»). Из прежних сезонов остались Лесли Бибб, Дом Хетракул, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн и Паркер Поузи.

Милош Бикович — сербский актер театра и кино, прославился на родине благодаря главной роли в историческом фильме «Монтевидео: Божественное видение». В 2016 году на Московском кинофестивале он познакомился с Никитой Михалковым и получил приглашение сняться в его картине «Солнечный удар». С этого и началась его российская кинокарьера.

В России Бикович снялся в сериалах «Отель Элеон», «Гранд», «Крылья Империи», «The Телки» и «Магомаев», а также в фильмах «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Кома», «Холоп», «Холоп-2», «Вызов» и «Отель Белград».

В 2018 году актер был награжден медалью Пушкина, а в 2021 году получил российское гражданство и удостоился президентской награды за вклад в искусство и культуру страны. «Для меня большая честь сказать сегодня: Россия — моя Родина», — писал Бикович тогда в соцсетях, называя себя «активным членом российского общества».

С 2019 года ему запретили въезд на Украину «по соображениям национальной безопасности». Киев обосновал это решение тем, что он «поддерживает военные усилия России» и снимался в Крыму.