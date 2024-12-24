Украина хочет вернуть около 10 млн граждан, которые после начала военных действий уехали из страны, пишет испанская газета El Pais. Таким образом власти хотят ослабить демографический кризис.

По данным El Pais, сейчас за границей живут от 6 до 10 млн украинцев. Их привлечением на родину займется министерство национального единства. Как ведомство будет стимулировать возвращение граждан — пока неизвестно, поскольку нет отработанных механизмов.

Социолог Ольга Пищулина считает, что при возвращении на Украину люди будут оценивать степень безопасности, экономические и социальные возможности, качества образования и здравоохранения. Вместе с тем она отметила, что в условиях вооруженного конфликта соблюсти некоторые из этих критериев невозможно.

Киев рассматривает различные способы по возвращению беженцев на родину. В частности, призывает страны ЕС сократить помощь беженцам и ограничить доступ к консульским услугам для мужчин призывного возраста, пишет El Pais.

«Можем спать каждую ночь»

Собеседница El Pais — 39-летняя Александра Балясна — рассказывает, что вместе со своей дочерью переехала из Украины в Нидерланды. По ее словам, она не чувствует себя ассимилированной с голландской культурой, но на родину в ближайшее время возвращаться не планирует. Это связано с тем, что Балясне необходима безопасность, которая означает не только прекращение конфликта, но и гарантии того, что он не повторится, отмечает газета.

Женщина продолжает дистанционно руководить украинской неправительственной организацией, которая разрабатывает программы по уходу за недоношенными детьми. El Pais указывает, что удаленный формат работы в украинских компаниях часто встречается среди беженцев.

«Иногда я чувствую, что нахожусь не там, где хотелось бы, но у нас есть свет, мы можем спать каждую ночь», — объясняет собеседница El Pais.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 6,7 млн украинцев, уехавших из страны в первые месяцы российской военной операции, до сих пор остаются за рубежом. При этом 1,2 млн из них возвращались на Украину хотя бы на три месяца.

Исследование УВКБ ООН, проведенное в ноябре 2024 года, показывает, что 61% беженцев все еще надеются вернуться домой, когда ситуация улучшится. Однако чем дольше длится вооруженный конфликт, тем ниже вероятность возвращения, пишет El Pais.