Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Генштаб ВСУ утверждают, что в ночь на 14 февраля был подбит и затоплен большой десантный корабль Черноморского флота России «Цезарь Куников». Минобороны официально эту информацию не комментировало. Различные подробности произошедшего приводят военкоры и провоенные телеграм-каналы. Что известно, — в материале RTVI.

В сообщении Генштаба ВСУ в Facebook* говорится, что «Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль», который «находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки». ГУР сообщило в своем телеграм-канале, что удар по БДК был нанесен морскими дронами «Магура V5», и выложило видео, на котором предположительно запечатлена атака на корабль.

Канал «Рыбарь», созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минороны Михаилом Звинчуком, опубликовал пост «О вероятном ударе по российскому БДК». В нем говорится:

«Украинские формирования в очередной раз атаковали Черноморский флот к югу от н. п. Кацивели на южном побережье Крыма. Судя по всему, поражен российский большой десантный корабль (вероятно, речь идёт о БДК «Цезарь Куников»). <…> Удар наносился безэкипажными кораблями, а координацию и наведение, как и прежде, осуществляла беспилотная разведывательная авиация НАТО».

Автор канала критикует командование Черноморского флота за то, что до сих пор не были приняты эффективные меры по защите кораблей от атак украинских беспилотников.

«Цезарь Куников» − это большой десантный корабль проекта 775, его длина составляет 112,5 метра, ширина − 15 метров, а осадка − 3,7 метра. Экипаж судна − 87 человек. БДК впервые спустили на воду в 1986 году, последнюю модернизацию он проходил в 2019 году. Летом 2008 года «Цезарь Куников» был флагманом группы российских военных кораблей, принявшей бой с группой грузинских катеров. В 2015 году он возил оружие и боеприпасы в Сирию в рамках операции «Сирийский экспресс», а с начала российской военной операции на Украине участвовал в боевых действиях в Черном море. Командир корабля − капитан третьего ранга Александр Чирва — погиб в бою в апреле 2022 года. «Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», — писал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Военный осведомитель» выложил у себя видео, опубликованное украинскими каналами и запечатлевшее, как они утверждают, гибель БДК «Цезарь Куников».

«Как и в случае с “Ивановцем”, БДК был атакован в темное время суток сразу несколькими дронами-камикадзе, получил критическую пробоину, дал крен и затонул. О судьбе экипажа на данный момент точных данных нет, все утро продолжалась спасательная операция», — пишет канал.

Он обвиняет командование ЧФ в «профнепригодности», заявляя, что «корабли флота, до сих пор не обладающие никакими адекватными угрозе средствам противодействия, расстреливают как куропаток».

Телеграм-канал «Старше Эдды» сначала призвал коллег дождаться официальных комментариев, чтобы ничего не «надискредитировать по незнанке». Но в следующем его посте уже упоминается опубликованное ГУР МО Украины видео с предполагаемой атакой на российский корабль.

«Естественно, сейчас появится много постов о том, что британцы все продумали, а американцы следили с беспилотника и наводили морские дроны. Да, скорее всего, так и было, но я, мягко скажем, в недоумении от ЧФ, раз за разом пропускающего атаки на боевые корабли», — поделился мыслями автор канала.

Военкор Юрий Котенок указывает, что информация о якобы совершенной ВСУ атаке на российский корабль поступает из украинских пабликов, а официальных данных от Минобороны не поступало. «Ряд вражеских ресурсов утверждают, что корабль затонул. Другие говорят о серьёзных повреждениях», — отмечает он.

Военкор Роман Сапоньков пишет: «Наутро на месте атаки были видны спасательные суда и летали вертолеты, а о состоянии корабля пока ничего не известно. Что делал БДК на открытом рейде, непонятно».

Военкор Сергей Колясников сначала написал, что никаких подтверждений по факту гибели корабля нет, но потом обновил пост такой информацией:

«Сам корабль потерян, похоже. Дело было ночью, поэтому на фото утром попали другие корабли, проводившие спасательную операцию. Эхх».

Телеграм-канал «Два майора» утверждает, что весь экипаж военного корабля жив. «В конце видео видно, что корабль потерял остойчивость и лег на бок. Экипаж эвакуирован», — говорится в другом посте канала.

«Крымский канал» со ссылкой на источник на вспомогательном флоте пишет, что «атакованный БДК оставался на плаву, чтобы спасся личный состав». Другой источник добавил, что «по инциденту опрашивается командный состав корабля».

Канал «Сержант и подполковник» рассуждает о морских беспилотниках, которые из-за своей невысокой стоимости превратились в серьезную проблему: «Их производство могут позволить себе многие, а ущерба они наносят просто на сотни миллиардов».

«Ну я не моряк, но все таки дам совет братьям с ВМФ. Накиньте скоростные пушки на уровне воды и такие же скоростные пулемёты на палубе. Чтобы более эффективно выносить дроны. Пушка в целом может палить с любой дистанции вплоть до нуля. А у ракеты есть мертвая зона», — пишет канал в следующем посте.

Канал «Сводки и Аналитика СВО» заявил, что ВСУ использовали для атаки «около пяти безэкипажных надводных аппаратов (БЭК)», а наводку им «делал американский развед-БПЛА «Global Hawk»».

«По предварительным данным, в ходе атаки наш БДК затонул. Экипаж остался цел, есть потери в виде 300-тых [раненых]. Сегодня ожидаются повторные попытки атак на нашу территорию. Противнику нужен большой инфоповод, чтобы перекрыть свой провал на линии фронта», — пишут авторы канала.

Канал «Легитимный» обратил внимание на то, что «удар нанесли британскими дронами, которые собирают на Украине под новым названием и логотипом, но под четким контролем бриттов».

«Скорее всего, Россия после долгой паузы начнет наносить удары по объектам энергетической и морской инфраструктуры [Украины]», — предположили авторы канала.

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев признается: «Каюсь, я сам ржал, когда укр. военные важно рассуждали о тактике «тысячи порезов» и т. д. Их флот — два корыта и наш… Сравнили тоже, ха-ха. А вот не ха-ха».

Многие провоенные каналы отмечают, что ровно 81 год назад — 14 февраля 1943 года — в Геленджике от полученных при взрыве мины ранений умер 33-летний Герой СССР Цезарь Куников, в честь которого и был назван большой десантный корабль.

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