Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече со 2-й краснознаменной ротой, участвовавшей в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18», заявил, что КНДР без колебаний нанесет ядерный удар, если враг «спровоцирует ее ядерным оружием», сообщает ЦТАК.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что глубоко восхищен боеспособностью этой роты, продемонстрировавшей высокую маневренность и способность к быстрой атаке на учениях по запуску», — сказано в сообщении.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что действия этой роты была «демонстрацией преданности и твердой позиции вооруженных сил, выступающих на защите суверенитета КНДР».

По словам лидера страны, запуск межконтинентальной баллистической ракеты на этой неделе является показателем этой готовности.

В ночь на 18 декабря Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Ким Чен Ын тогда заявил, что это «сигнал враждебным силам» и демонстрация готовности действовать, если США примут «ошибочное решение».

За 4 415 секунд ракета КНДР преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км и «точно попала в намеченную акваторию». В Японии сообщили, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море в 250 км к западу от острова Окусири (в 20 км от Хоккайдо).

19 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном без предварительных условий, в том числе по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, северокорейские власти не приняли это предложение, добавил господин Кирби.

Кроме того, в начале ноября южнокорейская разведка со ссылкой на своих агентов в рядах руководства КНДР заявляла о подготовке Северной Кореей «широкой и всеобъемлющей помощи ХАМАС и Палестине».

Как отмечали эксперты, опрошенные NK News, поставлять вооружения и боеприпасы ХАМАС Северная Корея может через Сирию и Иран, своих давних военно-политических партнеров в регионе.