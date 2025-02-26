Следователи предъявили журналистке и кинокритику Екатерине Барабаш обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России, вину она признала полностью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, кинокритик разместила на личной странице в одной из соцсетей публикации, в которых, содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства».

«Указанная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц», — добавили в СК.

В ведомстве добавили, что с Барабаш проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение.

«В ходе допроса она признала вину в полном объеме», — отметили в комитете.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения.

Екатерина Барабаш — дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша, автор множества рецензий. Ее тексты в разные годы выходили в «Российской газете», на сайтах Forbes и «Интерфакса». Барабаш также работала в «Независимой газете».

Ее сын Юрий ранее написал соцсетях, что задержание его матери могло быть связано с профессиональной деятельностью кинокритика и ее гражданской позицией — она выступает против военных действий на Украине.